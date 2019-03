La Massana tanca l’exercici 2018 amb 2,6 milions de superàvit

El Comú de la Massana va informar ahir del tancament de comptes corresponents a l’exercici 2018 que presenta un superàvit de 2.583.574,62 euros. Un resultat obtingut després d’haver executat un 88% de les despeses, situant-les en 14 milions d’euros, mentre que l’execució dels ingressos ha estat del 104%, cosa que es tradueix en 16,6 milions d’euros. Segons va detallar el cònsol major, David Baró, aquesta execució dels ingressos ha estat la més alta de tot el mandat i ho va atribuir a la no congelació de les transferències del Govern a més d’un increment important de la recaptació d’ITP, molt per sobre dels 800.000 euros previstos al pressupost.



En aquest sentit, va exposar que si es té en compte que les desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat, el superàvit de finançament de l’exercici és de 4,4 milions. Un altre dels aspectes que va destacar quant al resultat pressupostari és la situació de tresoreria, que acumula uns fons líquids de 8,3 milions, 2,4 milions més que el 2017. Baró va remarcar que és un saldo «força alt i que ens ha permès finançar diferents projectes, com les inversions fetes a l’estació».

Endeutament

Pel que fa a l’endeutament, a 31 de desembre del 2018 ascendia a 13,66 milions d’euros, situant-se al 113,88% del 200% màxim previst per la llei. El cònsol va exposar que l’endeutament s’ha incrementat respecte al 2017 (llavors era de 10,4 milions), un fet que ja estava previst a causa del préstec a EMAP per tirar endavant el pla d’inversions presentat fa dos anys en reunió de poble. Amb tot, el cònsol va remarcar que tot i que el préstec sindicat era de 5,8 milions, finalment el deute només ha crescut en 3,2 milions. Tot i això, l’endeutament total del comú s’ha pogut reduir en 20 milions en només sis anys. El cònsol major va remarcar que «a finals de mandat, l’endeutament quedarà situat en 12 milions d’euros. Per tant, comparat amb l’endeutament de principis del 2012, haurem aconseguit una reducció de 31 milions d’euros en set exercicis, tot i que la xifra real quedarà situada en 21 milions, tenint en compte que faltaran 10 milions de recompra de les participacions preferents d’EMAP en propers exercicis».



El conseller de l’oposició, Albert Esteve, va assenyalar que els comptes «s’han tancat amb superàvit com estava previst i crec que tots ens hem de felicitar per poder presentar uns números en aquest sentit».

Aparcament

D’altra banda en el ple celebrat ahir al matí també es va aprovar un compromís de despesa de 210.000 euros per cobrir el cost de l’hora gratuïta d’aparcament que s’ofereix als pàrquings verticals. En aquest cas el conseller de la minoria es va abstenir recordant que des del seu punt de vista aquesta no és la millor mesura per dinamitzar el comerç. Esteve es va mostrar partidari de mantenir només la mitja hora gratuïta que s’ofereix a la majoria de parròquies, de manera que la corporació es podria estalviar uns 100.000 euros que al seu parer es podrien destinar a altres propostes per dinamitzar el comerç.



Amb tot, el mandatari massanenc va refermar el seu compromís amb aquesta mesura, apuntant que si no fos per aquesta hora gratuïta, potser no s’haurien registrat tantes obertures de negocis a la parròquia. «La nostra posició és no tocar allò que funciona. A més, no podem no respectar el que portàvem al programa electoral», va refermar Baró.



Quant a noves inversions, es va aprovar la convocatòria d’un concurs públic per construir dos dipòsits d’aigua a la zona del Coll de la Botella. El cònsol va explicar que en realitat es tracta d’un dipòsit gran i un de petit (de 5 metres cúbics) que ha de servir per agafar aigua de la font del Bisbe i portar-la cap al dipòsit gran. L’obra es fa per poder disposar de més aigua potable a la zona per cobrir les necessitats dels serveis de restauració. Es preveu una partida de 282.000 euros.