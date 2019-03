Pressió de la federació perquè el karate sigui olímpic a París 2024

La Federació Andorrana de Karate no s’ha quedat al marge de la polèmica decisió per part del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de París 2024 d’excloure el karate del seu programa esportiu i, en el seu lloc, apostar pel break-dance i, per aquest motiu, tal com va explicar el president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver, a EL PERIÒDIC, «hem demanat a la permanent del Comitè Olímpic Andorrà que ens recolzin amb una carta de suport que adreçarem al Comitè Organitzador perquè reconsideri la decisió, ja que podrien incloure un esport més». «No entenem per què s’ha pres aquesta decisió de forma aleatòria però per sort, no és definitiu i estem impulsant accions des de tot arreu», remarcava.

Aquesta decisió, segons Thomas Bach, president del Comitè Olímpic Internacional, es produeix perquè el break-dance «és un esport amb una expressió verdadera autèntica, on es pot sentir la personalitat dels atletes». «Volem contribuir a una agenda més jove i urbana i ens permetrà connectar amb les generacions més joves», assegurava Bach. Aquest argument és precisament el que defensa Tony Estanguet, el president del Comitè Organitzador dels jocs.

En aquest sentit, Tòquio 2020 inclou aquesta disciplina i per tant, s’esperava que en la següent edició es donés continuïtat al reconeixement olímpic d’aquest esport. Per això, la federació andorrana s’ha unit a la campanya #Karate2024 de la Federació Mundial sota el manifest: «Karate, esport olímpic».

La capital francesa vol contribuir a una agenda més jove i urbana per connectar amb les noves generacions

A més, dimecres, coincidint amb l’inici del Campionat d’Europa sènior de Guadalajara, es va celebrar el congrés de la Federació Europea de Karate, les federacions van mostrar una gran unitat i va ser una jornada per donar un missatge clar als organitzadors dels jocs. «És una decisió inesperada i molt injusta, però mai deixarem de lluitar i farem tot el possible per revertir aquesta decisió, quan caus, t’aixeques», assegurava Antonio Espinós, president de la Federació Mundial i Europea de Karate durant aquest esdeveniment. «No volem que els nostres somnis olímpics morin a Tòquio, demostrarem com és de bo el nostre esport, ha estat un cop molt dur però tots donem suport a la causa i anem en la mateixa direcció, totes les federacions hem de treballar juntes», reiterava.

En aquest context, Herver, va explicar que «fa dies que treballem en aquest tema després que la federació mundial ens ho comuniqués». «Ens vam quedar molt sobtats amb aquesta decisió, no tenim res en contra del break-dance però pensem que ells no tenen res a veure en la competició, ja que és un espectacle i un tema cultural», manifestava i afegia que «estem fent moviments a través de les xarxes, com les altres federacions, per fer arribar al senyor Estanguet el malestar que hi ha al món del karate».

Així, va reiterar que «entenem que des del COA ens donaran suport perquè el president, Jaume Martí, va ser un dels artífexs perquè aquest esport hi fos als Jocs dels Petits Estats del 2021». «Serà una més de les reivindicacions, perquè s’ho replantegin», asseverava.

Així, cal recordar que Tòquio 2020 comptarà amb escalada, skate, surf i karate mentre que aquest últim seria substituït als jocs de París, encara que es pot tenir fins a cinc esports no habituals. «Si mires les xifres del break-dance, són minses en comparació amb els 100 millors de practicants de karate mundials», subratllava i recordava que «s’han iniciat unes ajudes als esports olímpics i això quedarà truncat si no hi ha continuïtat». «Les firmes deixaran d’apostar pel karate i els esportistes estan molt decebuts, potser alguns posen punt final a Tòquio però els joves de segona fila quedaran frustrats», indicava.

Així, a Espanya, per exemple, les federacions de ciclisme, gimnàstica, lluita, esgrima, rem, automobilisme, futbol i handbol donen tot el suport al karate i lamenten la decisió, «una greu perdua i un dany greu per a l’esport en general».