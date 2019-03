‘Perico’ serà homenatjat a la cinquena Purito Andorra

El guanyador del Tour de 1988 i actual comentarista a Televisió Espanyola, Pedro Delgado, serà homenatjat a la cinquena edició de la Purito Andorra, que es disputarà el pròxim 4 d’agost al Principat. El ciclista va marcar una època i segueix sent un referent del ciclisme i, en aquest sentit, s’uneix al gran cartell de personalitats d’aquest esport com Miguel Induráin, Claudio Chiapucci, Laurent Jalabert, Òscar Pereiro o Carlos Sastre que han pres part de l’emblemàtica marxa del país, que, any rere any, esgota inscripcions ràpidament.

En aquest sentit, les inscripcions van a bon ritme i actualment, a data d’ahir, hi ha 1.668 inscrits per disputar un dels tres recorreguts, el de 145 quilòmetres, el de 80 o el de 29 i que surt de Sant Julià de Lòria i acaba als Cortals d’Encamp, ubicació on aquest any acabarà La Vuelta.

En aquest context, Delgado va explicar que «és un plaer que La Purito em faci un homenatge». «Som gent de ciclisme i que el Purito vulgui que estigui allà, en aquest territori ciclista que cada dia ho és més, em fa molta il·lusió», destacava i remarcava que «a més, servirà per seguir promocionant el ciclisme a Andorra».

«Insisteixo, és tot un plaer que se’m faci aquest reconeixement i, rodar per aquests ports d’Andorra potser és el que menys il·lusió em fa perquè són duríssims». D’altra banda, hi ha temps per inscriure’s a la prova amb un preu reduït fins a final de mes. Així, la Purito Kids, una competició que es disputarà el dissabte abans de la prova en un circuit tancat al tràfic i obert a tots els nens i nedes d’edats compreses entre els cinc i els 14 anys, federats i no federats, segueix amb les inscripcions obertes. Serà la seva tercera edició.