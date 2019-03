Diagne lluitarà demà per l’MVP Movistar de març

Nico Laprovittola, Vincent Poirier, Beqa Burjanadze, Johannes Voigtmann i Moussa Diagné lluitaran aquest cap de setmana per l’MVP del mes de març. Tots ells han mostrat un excel·lent nivell aquest mes i han resultat determinants en moltes victòries.

Per El Periòdic

