Els progressistes proposen crear pisos tutelats per a la gent gran

Progressistes-SDP insisteix en la política social, el pilar del seu programa electoral. Els candidats territorials a Escaldes-Engordany, Elisabet Zoppetti i Marc González, acompanyats del número 13 a la llista nacional, Víctor Naudi, van anunciar ahir la voluntat d’ampliar la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany per crear pisos tutelats per a la gent gran. Sense especificar el nombre d’habitatges, la idea dels progressistes és treure del calaix el projecte d’ampliació de l’edifici que en el seu dia va fer el comú per ampliar les seves dependències. Aquests pisos, per tant, anirien situats sobre la llar actual, fent créixer verticalment l’edifici.



El projecte va destinat a un gruix de persones específiques, ja que en cap cas seria un geriàtric, va precisar Zoppetti. «Hi ha una edat entre què et jubiles i que, per necessitat, has d’anar a un geriàtric, necessites un espai on poder anar», va explicar, a la vegada que va afegir que «els padrins de la parròquia no tenen un lloc on anar actualment». D’aquesta manera, «podrien viure amb certa tranquil·litat», va manifestar la candidata progressista al mateix temps que lamentava les pensions «deficitàries» que tenen «molts» padrins.

Concert entre Govern i comú

La creació dels pisos tutelats implicaria crear un concert entre el Govern i el Comú d’Escaldes, va assenyalar Zoppetti, que, per defensar la idea, va argumentar un reguitzell d’aspectes positius: «Ja hi havia un projecte d’ampliació de l’edifici, que està cèntric i compta amb bons accessos. No estarien sols i podrien utilitzar la cuina de la llar dels jubilats».