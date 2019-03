López acusa alguns empresaris del país de cometre frau fiscal

La CEA va organitzar ahir el segon debat amb els caps de llista de les set formacions que es presenten en les properes eleccions generals amb tres temes fonamentals sobre la taula: la fiscalitat, la CASS i l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), malgrat que en el cas del darrer la temàtica va eclipsar tot el debat. La discussió, que va durar aproximadament dues hores, va ser més concret que el primer –organitzat per l’APCA–, si bé en molts casos es va girar sobre una mateixa idea sense desgranar les mesures que s’haurien d’aplicar.



Pel que fa al primer punt, el president de la CEA, Gerard Cadena, va deixar clar que la confederació vol evitar una pujada de la pressió fiscal per sobre del 25%. En aquest apartat, el protagonisme el va agafar el líder del PS, Pere López, qui va afirmar que calen canvis en el delicte de la tipificació de frau fiscal que va titllar de ser «una mala còpia d’una llei espanyola». Des del seu punt de vista, la tipificació és igual «per un empresari que ho presenta sempre tot i que comet un error que per aquells defraudadors habituals». En la mateixa línia, López va indicar que és partidari de crear més mecanismes legislatius i dotar de més eines l’agència tributària per «controlar que tothom paga impostos» ja que «hi ha persones que no presenten la declaració amb la intencionalitat d’enganyar».



Una afirmació que no va trigar en tenir resposta. Tant el candidat de terceravia, Josep Pintat, com el de Demòcrates, Xavier Espot, van mostrar-se sorpresos per les paraules del socialdemòcrata. «No pot afirmar que la gent d’Andorra són defraudadors», va rebatre-li Pintat. El número u de la llista vermella, però, no es va tallar i va retornar el cop al lauredià: «Hi ha defraudadors al país senyor Pintat, posis una mica al dia». I el retret va seguir, aquest cop mirant cap a l’exministre: «El Govern ha sigut tolerant amb el frau fiscal i durant tots els anys que han governat no han dotat de recursos l’agència tributària», va sentenciar López.

En el que sí que van coincidir tots els grups és en defensar una baixa fiscalitat que permeti atraure inversió estrangera i en el compromís de no apujar els impostos.

Europa eclipsa el debat

Una vegada més, i com no és d’estranyar, l’acord d’associació amb la UE va tornar a eclipsar el debat des del primer moment. El candidat d’AS, Eusebi Nomen, va tornar a insistir en els perills que pot comportar amb l’amenaça ja recorrent del 15% de l’IVA –que afirma que Andorra hauria d’assumir–, a més del dubte que va generar sobre el futur del sistema de quotes d’immigració. Lluny de l’alarmisme de Nomen, però també crític, López va ser molt dur amb el Govern per «la falta de transparència» amb les negociacions a Brussel·les. Opinió compartida per Gallardo, Clavera i Roig, si bé aquest darrer va recordar a Nomen que no s’està negociant una adhesió a la UE sinó un acord d’associació, de manera que «no comporta l’obligatorietat d’assumir la fiscalitat ni l’IVA del 15%». «Deixi d’intoxicar l’opinió pública amb informació que no és certa i que genera dubte», li va demanar.



Pintat tampoc va sortir del discurs ja conegut i va reiterar que primer «cal tenir clars els interessos d’Andorra i fer estudis d’impacte». Per part seva, Espot va assumir els errors de l’antic Govern i va prometre fer un esforç en comunicació per apropar les negociacions a l’oposició i a la ciutadania en cas de guanyar .

El dèficit de la CASS

L’únic consens del debat, més enllà de la crítica a la feina del Govern en el marc de l’acord d’associació, va arribar amb el futur de la CASS. Conscients de la necessitat d’intervenir amb polítiques que no seran populars, tots els partits van estar d’acord en tirar endavant un pacte d’Estat el dia després de la constitució del nou Govern. Amb tot, les crítiques cap a Espot per part de López, aquest cop per «inacció», no van faltar, mentre que les mesures en aquest camp van ser poc concretes. Ningú va especificar si apujaria cotitzacions, l’edat de jubilació o canviaria el valor del punt. Les propostes van anar al voltant de la necessitat de fer créixer el fons de les pensions i de millorar la gestió de la branca de malaltia però sense especificar com. Per la seva banda, Nomen va seguir amb el discurs de la UE afirmant que l’acord vindrà acompanyat d’un augment de les cotitzacions del 35%. Afirmació novament rebatuda per Roig i per Espot.