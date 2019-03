DA aposta per construir a Casa de la Vall el Museu Nacional

Demòcrates aposta per construir el Museu Nacional en un lloc cèntric per la «comoditat» que la ubicació planteja. Concretament, la intenció és col·locar-lo darrera de Casa de la Vall, si bé no descarten estudiar altres possibles ubicacions. Així ho va anunciar ahir el candidat a cap de Govern per DA, Xavier Espot, amb la voluntat que el museu sigui «un vector identitari». «No busquem tant una gran infraestructura sinó una forma de transmetre el relat identitari, agrupar i donar sentit a tota l’oferta museística i cultural que tenim», va detallar. A més d’apostar perquè sigui un atractiu turístic, Espot va insitir en que cal que transmetre també a la gent del país «la nostra història, les nostres arrels».

Elaboració del llibre blanc

En el mateix sentit, el candidat taronja va anunciar l’elaboració d’un llibre blanc per definir l’estratègia cultural del país, tal com les associacions del món cultural i els sectors implicats els havien demanat. La voluntat és que amb aquest mecanisme s’agrupi i es «doni forma a totes les demandes i reivindicacions, i que també estableixi el camí a seguir de forma estructurada i ordenada en l’àmbit cultural».