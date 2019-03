La CEA demana que el pròxim Govern se sumi a l’OIT

La CEA va demanar ahir durant la presentació de la memòria 2018 que el pròxim Govern se sumi a l’Organització Internacional del Treball (OIT) de l’ONU. La petició també va coincidir amb el debat electoral sectorial dels candidats a cap de Govern organitzat per la Confederació. La CEA ja ha expressat en diverses ocasions que la integració en l’òrgan internacional ajudaria a la internacionalització del mercat laboral i empresarial del país i, en aquest sentit, el president, Gerard Cadena, va recordar que la CEA ja ha arribat tan lluny com podia en la mateixa direcció, quan el passat mes de novembre es va integrar a l’Organització Internacional dels Empleadors (OIE).

Línies vermelles

Durant la presentació de la memòria de la CEA, va demanar que la pressió fiscal «no superi el 25%» tot recordant que «avui en dia ja està al 24,4%» i demanant als polítics que siguin clars amb les seves propostes de Govern al respecte.



Cadena va recordar als set candidats a cap de Govern presents durant el seu discurs que «des d’avui ja estem al servei del futur Govern i del futur Consell General» per «traçar una estratègia conjunta» en diversos àmbits, com s’està aconseguint amb la Marca Andorra, segons va considerar el president, que «comença a donar fruits però s’ha de decidir encara la millor fórmula».

Més preocupacions

La sostenibilitat de la CASS i l’encaix amb Europa també són temes que preocupen a la CEA. En el primer cas consideren que cal un «pacte d’Estat» per aconseguir un «sistema que garanteixi la viabilitat», va exposar Cadena durant l’esdeveniment. Pel que fa a Europa, el president va recordar que la CEA, juntament amb altres patronals estan elaborant «un full de ruta per saber què és el millor per a les empreses», encara que a la memòria del 2018 publicada ahir deixen clar que els «falta informació» sobre la negociació.



El document, a banda de recollir les principals accions de l’any, exposa alguns plans que s’han començat a traçar pel que fa a la innovació en sectors clau del país. Per al sector hoteler i tot i la relació complicada entre la CEA i la UHA el 2018, proposen una jornada de formació en noves tecnologies. El blockchain segueix apareixent entre les propostes que cal desenvolupar més durant l’any en curs amb la intenció de crear una mena de hub al Pirineu protagonitzat per Andorra.



Però el projecte de futur immediat més gran que té la CEA entre mans, com va recordar Cadena, és el Fòrum Empresarial Iberoamericà que se celebrarà el 2020, en paral·lel a la Cimera Iberoamericana que acollirà Andorra i per a la qual els treballs d’organització s’allargaran durant tot l’any en curs.