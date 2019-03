Gerard Alís: «El canvi és possible com ja va succeir en les darreres eleccions comunals»

Fa quatre anys es va presentar com a número tres de la llista nacional del PS i va entrar al Consell General. Enguany ho fa com a cap de llista parroquial de d’Acord, un projecte amb el qual espera poder repetir com a conseller per fer un canvi de rumb a una parròquia tradicionalment dominada per UL.

–Si només pogués escollir una proposta per a la parròquia, quina seria?

–Portar un canvi en els electes lauredians i treballar per tornar a donar a la nostra estimada parròquia la consideració que mereix per part de les institucions nacionals.

–És una prioritat acabar el vial de Sant Julià a la propera legislatura? Tal com s’ha plantejat fins ara els sembla adequat o tenen un altre plantejament?

–La desviació de Sant Julià de Lòria és una necessitat per solucionar el problema de transit intern i turístic a la parròquia i per garantir el benestar i la seguretat dels ciutadans que hi viuen. Per tant és una prioritat acabar el projecte que es va iniciar fa més de 10 anys. La manera en què es va plantejar en l’inici sens dubte no va ser la més encertada, per quant no deixar de tenir trams en el nucli urbà. Ara cal acabar definitivament el projecte per extreure totalment el trànsit de pas de l’avinguda Francesc Cairat i, per tant, construir el segon túnel projectat.

–Sant Julià és una de les parròquies amb menys pernoctacions. Què proposen per reactivar la ocupació hotelera al país i, en concret, a la parròquia?

–Aquestes problemàtiques requereixen polítiques que són més de caire comunal que nacional, però sí que proposem donar suport a dites polítiques comunals, efectuar més inversió de Govern en la parròquia, dotar-la de més promoció en les campanyes d’Andorra Turisme i apostant per convertir-la en una real ciutat universitària; d’aquest manera dinamitzarem la econòmica laurediana i reactivarem la ocupació hotelera.

–I per incentivar el comerç?

–Les mateixes propostes enunciades per reactivar l’ocupació hotelera han de permetre incentivar el comerç.

–Veuen espai per a la seva candidatura tenint en compte que es tracta d’una parròquia històricament amb el segell d’UL? Creuen que els votants entendran que el PS s’hagi aliat amb el partit que estava en contra de Laurèdia en Comú?

–Estem convençuts que la nostra candidatura pot portar el canvi de rumb que els lauredians volen en els seus elegits. Certament la parròquia té un segell històricament conservador i d’UL, però el canvi és possible com ho van demostrar les darreres eleccions comunals, i creiem que la nostra candidatura aposta per un projecte que fuig d’interessos personalistes o partidistes, i que està realment compromès perquè la parròquia torni a tenir la consideració que mereix en l’àmbit nacional.

«El plantejament inicial del vial de Sant Julià no va ser el més encertat perquè no deixa de tenir trams en el nucli urbà»

–A títol personal, per què s’ha animat a anar a la llista territorial en lloc de repetir a la llista nacional? Té menys possibilitats de tornar a asseure’s al Consell General?

–Crec que l’experiència adquirida durant la darrera legislatura em permet encapçalar la candidatura de d’Acord que amb l’objectiu d’obtenir un canvi en els electes lauredians per treballar per la parroquià. En tot cas és cert que el sistemes electoral

–el qual de fet proposem canviar per avançar cap a una major democràcia— dona menys possibilitat ser elegit conseller en la circumscripció territorial que en la nacional .

–Quina solució plantegen per a Naturlandia? Creu que el parc necessita una intervenció a nivell nacional?

–També és una qüestió de caire comunal, però sens dubte cal reveure el model de negoci per evitar que continuí afectant a les finances comunals. En tot cas, des d’un punt de vista nacional apostarem perquè Sant Julià de Lòria rebi més promoció en les campanyes d’Andorra Turisme i per destinar inversions que afavoreix la dinamització econòmica de la parròquia.