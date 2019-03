Carles Álvarez: «Tenim elements per convertir Sant Julià en la ciutat universitària dels Pirineus»

L’actual ministre de Salut en funcions es presenta ara com a cap de llista a la seva parroquia natal per posar en valor la tasca de l’Executiu a Sant Julià i poder endur-se els dos escons.

–Si haguessin de triar només una proposta del seu programa, quina seria?

–El vial de Sant Julià de Lòria de la manera que està projectat: amb un aparcament al tram de l’antic camping Huguet.

–En vuit anys de Govern Demòcrata no s’ha aconseguit acabar-lo. Serà una prioritat de cara a la propera legislatura?

–El vial de Sant Julià és una infraestructura necessària per a la parròquia i pel conjunt del país. Crec que cal fer un vial que sigui econòmicament viable pel país, que permeti descongestionar la zona i que no aïlli el poble de Sant Julià. Per això penso que la solució que ha presentat el Govern i la que plantegem al programa és la més equilibrada i viable.

–A poc a poc s’ha anat apostant per un creixement de les ofertes de l’UdA. Com pot ajudar la universitat al creixement de la parròquia?

–Avui Sant Julià de Lòria s’ha convertit en una parròquia universitària i d’estudiants, on hi ha el Ministeri d’Educació, el Centre de Formació Professional i la Universitat d’Andorra. La candidatura que encapçalo vol seguir fent de la nostra parròquia un centre universitari. Per això proposem ampliar el campus universitari per acollir l’increment d’alumnes dels darrers anys i per ampliar l’oferta educativa. D’aquesta manera, tenim els elements per poder convertir, en un futur, Sant Julià en la ciutat universitària dels Pirineus.

–Sant Julià és una de les parròquies amb menys pernoctacions. Què proposen per reactivar la ocupació hotelera al país i, en concret, a la parròquia?

–Segurament, Sant Julià és una de les parròquies amb menys oferta hotelera del país. Tot i així, entenem que cal seguir fomentant el turisme a nivell nacional, però també en clau laurediana. Els esdeveniments esportius com Le Tour, La Vuelta, la Purito, la Volta als Ports, l’Andorra Skimo i la Polar Gran Fondo han fet de la parròquia un indret ideal per fer curses, especialment de ciclisme de carretera. Cal seguir potenciant aquests esdeveniments esportius, que tenen com a sortida o arribada Sant Julià,per continuar fent de la parròquia un lloc idoni per entrenar o competir.

–I per incentivar el comerç?

–La parròquia de Sant Julià de Lòria posseeix dues tipologies de comerç: d’una banda, les grans superfícies comercials que hi ha a l’entrada del país i el comerç de proximitat que hi ha dins del poble. Pel que fa a la primera, seguirem acompanyant i escoltant les seves demandes; continuarem amb l’embelliment de la zona de la frontera, fet que posarà en valor aquests centres. Quant al petit comerciant, també l’escoltarem i l’acompanyarem perquè pugui modernitzar i posar en valor el seu comerç, així com aquells que estiguin interessats en internacionalitzar el seu negoci a través del comerç en línia.

«La solució que ha presentat el Govern i portem al programa pel vial de Sant Julià és la més equilibrada i viable»

–Al 2015 Toni Martí va apostar pel ministre Gilbert Saboya per encapçalar la llista de DA a Sant Julià i la fórmula no va obtenir el resultat esperat. Ara Xavier Espot aposta per un altre membre del gabinet. Tem el desgast de Govern en una parròquia que sovint es considera menystinguda per l’Executiu?

–Més enllà de les meves responsabilitats com a ministre de Salut, sempre he defensat la parròquia al sí del Consell de Ministres. Una parròquia en la que aquest Govern hi ha destinat recursos per fer diverses accions, com l’embelliment de l’entrada del país, el desdoblament de carrils de baixada i, ara, el vial d’adequació de la carretera d’Aixovall a la zona del Centre de Formació Professional.

–Les divergències vers la llei de competències i transferències comunals ha estat un obstacle determinant per no reeditar Laurèdia En Comú?

–Laurèdia En Comú va ser un projecte transersal que es va constituir al voltant d’unes eleccions comunals amb un programa concret per a la gestió del comú. Crec que, de cara al mes de desembre, caldrà seguir aglutinant persones i reeditar un nou projecte compartit.