L’alcalde de la Seu, investigat per presumpte frau

L’alcalde de la Seu va demanar que s’aixequi el secret de les actuacions per poder-se «defensar». Batalla va destacar que s’ha «respost favorablement» a tots els requeriments que ha efectuat la Guàrdia Civil durant l’escorcoll que va practicar-se ahir dijous a l’edifici consistorial, des de pocs minuts abans de les 8.00 i fins a pràcticament les 17:30 de la tarda. En aquest sentit, va explicar que els efectius policials van demanar expedients de «temes diversos» i que, al seu parer, no tenen cap mena de connexió. Sobre aquesta qüestió, també va dir que els comentaris dels empleats municipals eren que tota la tramitació «s’havia fet correctament».

Durant més de nou hores, efectius de la Guàrdia Civil van escorcollar ahir l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal. Batalla va mostrar-se «tranquil» ahir a la tarda i va comentar que va ser de «col·laborar» a l’hora d’aportar els expedients que els han estat requerits. Sobre aquesta documentació, Batalla va dir que es tracta de «qüestions que no estan connectades unes amb les altres». El registre va acabar pocs minuts abans de dos quarts de sis de la tarda, quan els efectius policials van endur-se més d’una desena de caixes. En el cas del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, on també van emportar-se més de deu caixes, l’escorcoll va finalitzar cap a tres quarts de cinc de la tarda.

També hi hauria concessions d’obres sense els contractes corresponents. L’actuació parteix d’una querella de la fiscalia, que va rebre una denúncia i va investigar el cas durant sis mesos. El procediment es va obrir el dimarts, segons va informar en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El mateix dia de la presentació de la querella es va sol·licitar i acordar l’entrada i el registre a l’Ajuntament.

El jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell investiga l’alcalde del municipi, Albert Batalla (PDeCAT) arran d’una querella presentada per la fiscalia. La causa està oberta pels delictes de prevaricació, malversació, contra l’administració pública, frau contractual, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Tot i que la investigació està sota secret de sumari, la causa estaria relacionada amb subvencions de la Unió Europea, fons Leader i Feder, que no s’haurien destinat al motiu pel qual es van atorgar.

Per El Periòdic

