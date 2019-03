López vol que les guarderies siguin «públiques i gratuïtes»

El PS va proposar ahir que les escoles bressol siguin «públiques i gratuïtes» i, d’aquesta forma, estendre el procés educatiu a la franja compresa entre els 0 i els 3 anys. Així ho va defensar ahir el cap de llista del PS Pere López, per a qui la mesura comparteix la doble vessant educativa i econòmica. López va explicar aquesta proposta al costat de l’escola bressol d’Encamp, acompanyat per la candidata territorial de Canillo Cristina Valen, que va elogiar la feina i la tasca de les monitores i monitors de les diferents guarderies del país. El cap de llista socialdemòcrata va remarcar que «estendre el procés educatiu als zero anys és vetllar pels drets dels infants», tot posant en relleu que es tracta de la primera etapa que «els experts consideren que té una gran rellevància».

En relació amb l’apartat econòmic de la mesura, López va comentar que «tothom sap que per les famílies la incorporació dels nens a una escola bressol és important», motiu pel qual va indicar que això suposarà una important injecció de diners «per incrementar el poder adquisitiu» a moltes llars. López va xifrar el cost de la proposta en «entre 1,5 i 2 milions d’euros». Segons va admetre, es tracta «d’una despesa significativa» però també va argumentar que «el nostre projecte conté les mesures de finançament» per tirar-la endavant, a la vegada que va apuntar que «repercuteix molt positivament en les economies de les famílies».

El polític del PS va aprofitar l’acte per contraposar el model fiscal de la formació amb «l’actual de DA», amb el qual «qui més té no contribueix a les finances públiques». Per aquesta raó López va posar de relleu les «mesures d’equitat fiscal» compreses al programa socialdemòcrata, que «suposen un increment de la recaptació de l’Estat», que ha calculat entorn dels 30 milions d’euros. «Per tant, les propostes que plantegem tenen perfectament cabuda» va defensar. El PS calcula que tindria una despesa afegida «entre 1,5 i 2 milions d’euros»