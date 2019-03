Vela aposta per equiparar les pensions en clau de gènere

La candidata número dos de la llista nacional del PS Susanna Vela va trencar una llança a favor de la igualtat de gènere que afecta la gent gran perquè aquelles dones que hagin treballat menys anys per dedicar-se a la cura dels fills o que hagin tingut feines més precàries en jornades reduïdes puguin gaudir d’una pensió «digna» i així «no s’emportin sempre la pitjor part». «Existeix la bretxa salarial mentre som persones actives, però quan arriba la vellesa les pensions de les dones són bastant diferents que les dels homes» va manifestar Vela durant el transcurs de la reunió de poble a la Massana en que van assistir prop d’una cinquantena de persones.

Un altre dels temes que va suscitar més preguntes entre els assistents va ser l’aplicació de les polítiques d’avortament i el posicionament al respecte del copríncep episcopal. La candidata número tres Judith Salazar va assegurar que hi ha hagut «una perversió al debat» i va esgrimir que el bisbe d’Urgell «no ha fet cap manifestació bel·ligerant», raó per la qual va opinar que «es pot flexibilitzar molt més que ens volen fer pensar». En aquest sentit, Salazar va afirmar que existeix una fórmula per la qual no cal tenir el suport explícit del Copríncep i és que només un d’ells ratifiqui la llei en cas que així ho aprovés el Consell General, «tal com ja ha passat a la llei d’unions civils, la llei dels drets i els infants i la llei de la reproducció assistida» va recordar la dirigent socialdemòcrata. En la línia d’aquesta argumentació, la candidata número vuit Maria Alaminos va precisar que «a Andorra s’està intervenint dins dels quiròfans de forma urgent amb casos d’embarassos extrauterins», quelcom que segons la llei actual tampoc estaria permès.