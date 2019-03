Josep Pubill «Lluitarem per evitar la construcció de l’heliport a prop de zones residencials»

Josep Pubill, juntament amb França Riberaygua, encapçalen la terceravia a Escaldes-Engordany després d’haver protagonitzat el trencament del comitè liberal a la parròquia. El número u de la territorial es posiciona com una alternativa i aprofita per definir-se com una persona de carrer, en contraposició a alguns polítics consolidats de les llistes amb qui competeix a la parròquia.

–Tant vostè com la Sra. França Riberaygua van protagonitzar la ruptura al comitè parroquial de L’A. De quina manera creu que això pot beneficiar o perjudicar la seva candidatura?

–A la vida hi ha dos maneres de fer: la fàcil i la correcta. Hem triat la segona. Precisament aquesta ruptura girava al voltant del pacte amb el PS, França Riberaygua i jo mateix érem partidaris de no pactar, perquè creiem que hi ha una manera diferent de fer les coses sense caure en propostes populistes. Llavors, vam avançar el que seria la terceravia.

–Què aporta a la parròquia que ara vostès estiguin a la terceravia?

–L’alternativa al bipartidisme que s’està implantant a Escaldes i a la resta del país, així com una renovació a la vida política escaldenca.

–La terceravia és l’única opció conservadora a la parròquia?

–Som l’alternativa de govern al bipartidisme de DA i PS, l’alternativa al populisme i a la tecnocràcia.

–El pacte L’A-PS els pot beneficiar quant a vots?

–Els ciutadans decidiran el pròxim 7 d’abril.

–Quines propostes territorials concretes té?

–Lluitarem per evitar la construcció de l’heliport a prop de les zones residencials escaldenques, així com d’altres espais habitats del país. També aportarem una solució als problemes que sofreixen el petit comerç i la petita hoteleria, que es veuen obligats a tancar les portes. A més potenciarem la Vall del Madriu com a destí turístic per complementar el que ja tenim.

–Creu que l’heliport és una infraestructura necessària al país?

–Crec prioritària la construcció d’un aeroport a Andorra.

–Com ha de solucionar Escaldes-Engordany el seus problemes amb la distribució d’aigua potable? La solució actual és definitiva?

–Els problemes d’aigua potable d’Escaldes estan solucionats des de la construcció dels nous dipòsits del Prat de la Cirera, així com amb la nova estació de tractaments d’aigües que aviat es començarà a construir.

–Com afrontarà la integració a la parròquia de les noves construccions verticals que contempla el pla d’urbanisme?

–Em sembla molt positiu que la parròquia es desenvolupi, tot i la polèmica que ha envoltat la redacció del pla d’urbanisme, en aquest cas concret.

–Què suposa The Shopping Mile per al comerç de la parròquia?

–És positiu per al comerç d’una determinada zona d’Escaldes, però oblida altres zones històriques de la parròquia, on han tancat, malauradament, molts dels comerços que hi havia.