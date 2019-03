Rosa Gili «S’ha de cuidar el comerç i donar-li les eines perquè segueixi sent un pilar»

Rosa Gili encapçala la coalició d’Acord a la seva parròquia natal amb l’esperança de trencar la tendència hegemònica taronja a Escaldes-Engordany.

–Com creu que funcionarà aquest acord entre PS i L’A a la parròquia que va veure néixer el PLA?

–Penso que aquest acord tindrà bona acceptació a Escaldes perquè s’ha fet en benefici de tot el país i per tant de tota la parròquia. És un acord de diàleg, transparència i democràcia. Fa molts anys que a Escaldes hi ha les mateixes persones al timó. La democràcia demana canvis i renovació i ara, després de gairebé 16 anys al comú i vuit al Govern, és el moment d’apostar per altres persones i maneres de fer més democràtiques.

–Com evitarà que el desgast d’haver estat consellera general amb un paper molt bel·ligerant, sobretot a l’última fase de la legislatura, afecti la seva candidatura?

–Crec que el que he fet sent Consellera de la minoria ha estat denunciar les coses quan no s’han treballat amb la serietat, la diligència i el temps necessari que requereixen els temes legislatius que afecten directament les persones. Des del meu grup hem presentat moltíssimes esmenes a les lleis presentades per a millorar-les; entenc que hem fet molta feina constructiva. Qui ha treballat amb mi a les comissions ho sap. Personalment, no he tingut cap responsabilitat de decisió, per tant, no veig el desgast. Considero que el desgast el tenen aquells que han tingut responsabilitats de governar i han decebut.

–Quines propostes territorials concretes té?

–Les nostres propostes són: potenciar la Vall del Madriu-Perafita-Claror amb un nou pla de gestió amb presència dels quatre Comuns i del Govern i que contempli un accés respectuós a la vall; transport públic de qualitat, amb un preu accessible i horaris amplis que arribi a tota la parròquia; zona lúdica i esportiva familiar a Engolasters; control de la velocitat en zones d’Escaldes i renúncia explícita del projecte de l’heliport a les Tresoles.

–Per què s’oposen a ubicar l’heliport a la parròquia? Creu que és una infraestructura necessària per al país?

–Cal tenir present que Escaldes és la parròquia amb menys terreny de totes. A més, gran part d’aquest territori es troba a la Vall del Madriu i és territori protegit. Escaldes és una parròquia central amb molta densitat de població i un heliport comporta perjudicis pels veïns. Escaldes no és el millor lloc per ubicar-hi aquesta infraestructura. A dia d’avui l’heliport a les Tresoles, tot i estar en terreny d’Encamp, sobrevola Escaldes i s’ha d’oblidar com a proposta viable. Lamento que els governants actuals insisteixin en aquesta ubicació.



–S’enfronten a tres candidatures més. Per què el votant ha d’escollir d’Acord?

–D’Acord és el canvi, representa l’alternativa al Govern actual. Les altres formacions que es presenten a Escaldes han dit clarament que recolzaran l’equip actual a Govern. Ho han dit i ho han demostrat en moltíssimes qüestions que s’han tractat al Consell General. El vot del canvi per a la nostra parròquia i per al país és d’Acord, la resta és mantenir l’status quo.



–Com afrontarà la integració a la parròquia de les noves construccions verticals que contempla el pla d’urbanisme?

–Veig amb preocupació la construcció d’aquestes torres. Escaldes no és Manhattan, Andorra no és Nova York, és un país de muntanya. No veig una vall plena d’edificis immensos que trauran el sol i l’espai de benestar del que tan orgullosos estem a Escaldes. La zona del Prat del Roure-Clot d’Emprivat és el pulmó d’Escaldes. Tanmateix, la qüestió del pla urbanístic és comunal.

–Què suposa The Shopping Mile per al comerç de la parròquia?

–Si es refereix al nom anglicista, no m’agrada. Tenim molt turisme de proximitat dels països veïns i al meu parer, aquesta denominació no els aporta cap valor afegit, ans al contrari. Pels nostres visitants de lluny, no crec que sigui el nom triat d’una artèria comercial el que els faci venir a Andorra. Els nostres visitants venen per un país de neu, de natura, de muntanya, diferent dels altres culturalment i amb molta història al darrera. El comerç és molt important, s’ha de cuidar i donar-li eines perquè continuï essent el màxim de temps possible un pilar per la nostra economia. Penso que el nom de Shopping Mile ens empobreix culturalment. Pel que fa a la zona, està bé potenciar-la, però no s’han d’oblidar altres indrets de la parròquia.