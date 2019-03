Sílvia Calvó: «Si no tenim l’acord de la plataforma ciutadana, no tirarà endavant l’heliport»

Sílvia Calvó fa el salt a la llista territorial després d’haver estat candidata per la nacional en anteriors ocasions. Considera que el projecte de centre reformista de DA és paritari i transversal i creu que una victòria a Escaldes els permetria erigir-se com a vencedors de manera còmode.

–El fet d’haver estat ministra amb el Govern de Toni Martí la pot afavorir com a candidata o el desgast li pot anar en contra?

–Segur que governar durant vuit anys comporta un cert desgast; han sigut dues legislatures molt intenses, s’han dut a terme reformes importants necessàries pel nostre país. En tot cas, ha estat un honor treballar per a Andorra des del Govern i com a ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Sempre m’he guiat per l’interès nacional i per fer d’Andorra un país més sostenible. És amb aquesta voluntat i per fer un país millor per viure que aquest cop encapçalo la llista territorial d’Escaldes-Engordany.

–Quines propostes territorials concretes té?

–Volem seguir acompanyant els comerços de la parròquia tant per la seva activitat diària com per ajudar-los a poder aprofitar-se de les oportunitats que ens aporta el comerç electrònic. Seguirem desenvolupant el Pla estratègic del turisme de compres i fomentant l’organització d’esdeveniments i activitats comercials. A més, pensem que durant el proper mandat un dels equipaments culturals del país es podria emplaçar a la parròquia d’Escaldes, a la part alta on s’estan concentrant els equipaments culturals. També potenciarem el passeig del Riu com a eix d’espai públic d’unió entre Escaldes i Andorra.

–Escaldes és una parròquia en la qual els demòcrates surten com a preferits, amb el record de Martí també com a cònsol. Els pesa aquesta responsabilitat?

–És important revalidar la victòria a Escaldes-Engordany i al conjunt del país per tenir una majoria còmoda per seguir duent a terme el nostre projecte de centre reformista. I per aquest motiu, hi estem posant tots els esforços. El Demòcrates presentem unes llistes paritàries i transversals. El nostre lema de campanya és Les persones compten, perquè volem seguir treballant per la ciutadania i estem convençuts que les nostres llistes tenen les millors persones.

–S’enfronten a tres candidatures més. Per què el votant ha d’escollir DA?

–Som la garantia de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. La sostenibilitat econòmica passa avui per acompanyar els sectors principals de la nostra economia i assegurar que trobin el seu lloc en un món que canvia de pressa. Seguirem fent d’Andorra un país sostenible des del punt de vista social, un país que empoderi les persones, que identifiqui el seu potencial i els doni l’oportunitat de desenvolupar el seu projecte de vida. Un país que està al costat dels que tenen dificultats i que lluita activament contra la discriminació. Volem una Andorra que preservi el seu patrimoni natural, estretament lligat amb la nostra identitat.

–És partidària de permetre l’accés rodat a la Vall del Madriu? I, en tot cas, com es pot fer compatible la demanda dels cortalans per poder accedir a la vall i alhora respectar la protecció exigida per la Unesco?

–El valor de la vall és perquè generacions d’escaldencs van conrear aquelles terres i cal recordar que és l’obra conjunta de l’home i de la natura que ha permès que sigui declarada Patrimoni de la humanitat. I crec que aquest projecte no va implicar prou els cortalans al seu inici. Penso que un patrimoni reconegut a nivell internacional com aquest s’ha de potenciar i posar encara més en valor. Pel que fa a l’accés sé que no s’ha deixat de treballar per trobar una solució perquè els cortalans puguin accedir a les seves propietats.

–És partidària d’ubicar l’Heliport a la parròquia? Creu que és una infraestructura necessària per al país?

–Nosaltres creiem que un heliport és una infraestructura necessària per al país. El Govern està esperant els informes tècnics sobre la viabilitat de l’Heliport a la zona de les Tresoles. Però també volem comptar amb la plataforma ciutadana; si no tenim el seu acord no es tirarà endavant l’heliport a la zona de les Tresoles.