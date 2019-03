Nomen: «Amb l’acord d’associació, els sous tendiran a la baixa en tots els sectors»

Eusebi Nomen encapçala una formació nova que neix de les necessitats «reals» de la societat. Entre les problemàtiques que cal abordar com abans millor, destaca l’accés a un habitatge digne, la dinamització de l’economia i el no-acord d’associació amb la Unió Europea.

–Quina necessitat hi havia de crear Andorra Sobirana?

–La necessitat d’oferir solucions totalment diferents de la resta de candidatures i advertir dels riscos i oportunitats. Per això hem sortit: per donar solucions reals als problemes reals.

–Com s’aconsegueixen les solucions reals?

–Actualment hi ha un risc i una oportunitat essencials dels quals se’n deriven d’altres que és la UE. Un acord d’associació és un vestit amb talla fixa que t’obliga a un IVA del 15%, a assumir tot el cabal comunitari i a alliberar la circulació de persones, el què afecta a tots els aspectes de la vida quotidiana de tots els andorrans. Nosaltres el que diem és que no ens precipitem amb un acord d’associació obsolet i esperem a una altra via, com la que està obrint el Regne Unit, a base d’acords de lliure comerç que permetin mantenir la sobirania legislativa i fiscal d’Andorra i el control sobre la circulació de persones.

–Europa és el tema que més els preocupa?

–Europa és el tema que té les implicacions més importants en els aspectes de la vida diària. Si nosaltres entrem en un acord d’associació, pràcticament ja no hi haurà marxa enrere, el que condicionarà el marc social i econòmic de les properes generacions andorranes.

–La població és conscient de la importància que realment suposa?

–No, perquè les autoritats ens amaguen la informació. Fins a aquest dijous, el Govern no havia reconegut que al mes de juny se signarà un acord marc que s’ha ocultat totalment a la societat.

–I aquest acord se signarà estigui qui estigui al Govern?

–Si hi ha majoria dels altres sis partits, sí. L’única candidatura que diu que no ens hem de precipitar i hem de ser intel·ligents, tenint en compte les oportunitats que s’obren és Andorra Sobirana.

–Si Andorra Sobirana arriba al Govern, quina serà la primera mesura que prendrà?

–Comunicar a la UE que de moment deixem en suspens les negociacions sobre l’acord d’associació perquè Andorra no pot assumir tot el cabal comunitari ni l’augment de la llibertat de persones.

–Què en pensen de l’avortament?

–No estem d’acord en el fet que s’instrumentalitzi l’avortament o que s’utilitzi com a eina per fer caure la figura del coprincipat. Evidentment que estem a favor dels drets de les dones i sabem que actualment hi ha mecanismes perquè qui ha de passar per aquesta experiència dins el país ho faci i ningú està a la presó per això. Que s’ha d’avançar és clar que sí, però no es pot fer des de l’estridència d’una campanya electoral.

–Com va sorgir la proposta de crear un fons nacional d’habitatge?

–Volem donar una solució a les 4.000 persones titulars d’immobles que se les ha traït, alhora que donem una altra solució a un problema social que s’ha creat en gran part per culpa d’això. No pot ser que una mala interpretació de la llei d’intercanvi de dades ens porti a un bloqueig d’habitatges que condiciona la qualitat de vida dels ciutadans.

–Com seria una bona interpretació?

–Cal tenir en compte que l’intercanvi de dades es fa en relació a béns actius financers, no en béns immobles. A més, hi ha una sèrie d’instruments que no serveixen per fer blanqueig, com són les assegurances de vida.

–Quants habitatges calculen que es podrien desbloquejar?

–Uns 2.000, que ens permetrien solucionar d’arrel problema d’un habitatge digne i sense invertir un euro de fons públics, ni utilitzant els fons de la CASS.

–Però el ministre Cinca va assegurar que el Govern cometria un delicte.

–Això és rotundament fals. La normativa CRS (Common Reporting Standards) diu clarament que l’intercanvi de dades és sobre béns monetaris. Per què a Andorra hi ha cases bloquejades? Perquè obliguen a tots els titulars a cobrar els lloguers i totes les transaccions per comptes bancaris. Però l’OCDE permet fer aportacions no monetàries, com és el fons de vida estatal que proposem.

–Quins són els sectors que cal desenvolupar més?

–L’economia andorrana necessita consumidors d’alt poder adquisitiu per a generar valor afegir. Aquests usuaris han de venir de fora i el que nosaltres proposem és un paquet de mesures perquè s’instal·lin aquí permanentment i per això cal modificar la llei d’immigració, amb residència de 183 dies. A més, estaran obligats a portar a Andorra el seu centre d’interès vital i la residència fiscal i crearem models societaris per a la correcta gestió de fons familiars d’alt valor, com les fundacions privades.

–Això atrauria inversió estrangera?

–El gran problema d’avui dia és que el tema de societats està condicionat per les normatives de l’OCDE que prohibeixen l’erosió de les bases impositives. És a dir, atraure inversió estrangera perquè deslocalitzi beneficis no es pot fer, i per això Andorra va haver de revisar la llei de l’impost de societats i ens van posar a la llista grisa. Nosaltres en comptes de buscar la inversió estrangera, anem a buscar inversors estrangers. No volem la gàbia, sinó el canari. Volem que els empresaris, els emprenedors, els dissenyadors, els esportistes i els artistes vinguin a viure aquí. I que des d’aquí creïn coses noves. Volem ser un port de famílies emprenedores.

–També proposen millorar la fiscalitat.

–Començarem eliminant l’IRPF per a aquestes grans fortunes, però a mesura que recuperem l’economia i aconseguim consumidors d’alt valor, el reduirem per a tothom.

–Quina proposta tenen respecte al salari mínim i les pensions?

–La gent d’alt poder adquisitiu el que fa és demandar serveis de qualitat, el que vol dir sous més alts i quan es reactiva l’economia, tot puja. Andorra Sobirana alerta d’una cosa: si es signa l’acord d’associació, amb l’augment de la circulació de persones, els sous en tots els sectors tendiran a la baixa perquè hi haurà més moviment.

–Molta gent que votarà el dia 7 és funcionària. Què proposen per a la funció pública?

–Apostem per una administració que tingui per única funció servir i protegir el ciutadà. El funcionari ha d’estar sotmès a una carrera professional que defineixi com pot créixer laboralment, quins són els seus drets i obligacions i, sobretot, que el protegeixi dels capricis del polític de torn. L’Administració està al servei del ciutadà i no del partit polític que governa.

–Defensen una millora de la qualitat democràtica. Per què?

–Proposem llistes obertes perquè qui mani sigui el ciutadà, ja que actualment qui ho fa és el partit. Volem tornar al sistema d’abans de la Constitució, en el qual l’elector pot escollir tots els candidats que vulgui i formar la seva pròpia llista, això és molt andorrà. També volem redefinir amb la Justícia la separació de poders.