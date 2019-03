Escaldes tanca el 2018 amb un superàvit d’un milió d’euros

El Comú d’Escaldes-Engordany va tancar l’exercici pressupostari del 2018 amb un superàvit d’un milió d’euros. La consellera de Finances i Compres, Núria Gómez va afirmar que els resultats són «positius i satisfactoris» i va precisar que responen a la reactivació econòmica, la revisió del pla d’urbanisme al Clot d’Emprivat i el creixement de negocis i activitats a la parròquia. Els números verds han permès seguir reduint el deute en 2,8 milions d’euros, situant el total en 16,7 milions. «Amb un ritme normal d’amortització quedarà totalment saldat en un termini de cinc anys i escaig», va anunciar Gómez.

Els ingressos van créixer un 9% respecte al 2017, el que suposa un increment de 2,3 milions d’euros. D’aquesta manera, el comú va superar en quatre milions d’euros les previsions inicials en aquesta partida. Les despeses de funcionament, en canvi, es van mantenir «ajustades» al pressupost.

Els consellers demòcrates van treure pit del nivell d’inversió aconseguit durant l’exercici, que va superar els 10 milions d’euros compromesos i, per tant, «en els últims tres anys la inversió acumulada frega els 19 milions, una xifra que triplica els 7,6 milions invertits en l’anterior mandat», va puntualitzar Gómez.

Donació acceptada

Des d’ahir, el comú és propietari del terreny Roc de Paulet, de 1.548 metres quadrats, situat a les portes de la vall del Madriu. Així va ser la voluntat d’una veïna i la corporació només haurà de signar l’escriptura pública corresponent. Prèviament, però, haurà de «solucionar» el litigi que actualment hi ha amb el propietari del terreny adjacent, ja que els límits de cada propietat no estan clars. El cònsol menor, Marc Calvet, va qualificar el problema de «poc greu» i es va comprometre a solucionar-lo. Tot i això, la consellera socialdemòcrata Cèlia Vendrell i el liberal Higini Martínez-Illescas es van mostrar prudents i van demanar més informació sobre la donació i l’estat del conflicte, que la corporació espera que no arribi a la Batllia.

A voltes amb l’heliport

Ahir es va donar resposta a una pregunta efectuada pels consellers de l’oposició Vendrell i Martínez-Illescas sobre la ubicació del possible heliport nacional, que l’Executiu vol fer realitat a les Tresoles. Ambdós van remarcar «la perillositat de la zona, on no es podran fer aterratges d’emergència perquè la pista no pot tenir el rodatge suficient». A més, van evidenciar la repercussió que pot tenir en «el benestar i el descans dels veïns», ja que les línies de vol passarien per sobre dels 100 metres d’altitud. Per tot plegat, van demanar a consol major, Trini Marín, estudis de contaminació acústica complementaris als duts a terme per l’Executiu. Marín, tot i que va deixar clar que «ha de prevaldre la seguretat i el benestar», es va desmarcar de l’assumpte justificant que era «una qüestió nacional i competència del Govern».

Inaugurada la cinquena planta de l'edifici

La sessió del comú celebrada ahir va servir per estrenar la rehabilitació realitzada a la cinquena planta de les dependències comunals. Allà ara s’hi troba la sala per fer les sessions de la corporació, així com la nova sala de premsa, a més de nous espais que «els futurs consols sabran treure profit», va indicar Marín.