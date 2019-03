L’FC Andorra torna a competir a casa però sense Aláez, lesionat

Després de l’aturada per seleccions, l’FC Andorra torna a la competició amb la mirada posada a l’ascens a Tercera Divisió i avui a les 17.00 hores, en el nou horari, rebrà al CE Júpiter, un clàssic del futbol català que lluita per la permanència. En aquest sentit, ho farà sense Jordi Aláez, que pateix una fractura al segon dit de la mà esquerra i serà baixa durant un mes. Aquesta, se suma a la de Ricard Cucu Fernández. Els tricolor es troben a 10 punts de la primera posició amb dos partits menys.

D’altra banda, els rivals arriben amb el recentment fitxat Rui Gama, que la passada temporada va militar al San Cristóbal, actualment de la Tercera Divisió. Va arribar procedent de l’Atlètic Júnior de Segona Catalana, on era el màxim golejador.

En aquest context, Albert Jorquera, segon entrenador del club, va destacar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que «no ens agraden» les aturades, ja que «ens agradaria haver jugat aquests partits». «Lluitarem fins al final davant d’un rival que arriba tota la confiança i tota la il·lusió per poder guanyar», assegurava i afegia que «encara tenim molt marge de millora, l’equip està creixent i la temporada que ve podrem seguir aprofundint en el nostre joc», remarcava i recordava que «s’ha de millorar defensivament i treballar la pressió», un fet que en aquesta categoria és difícil pel joc directe. Ara per ara, però, l’important és «estar a la zona més alta», «tots els partits d’aquesta categoria són difícils i els hem d’encarar amb la màxima seriositat i responsabilitat», sentenciava.

Pel que fa als partits de la selecció, va destacar que va ser interessant veure els jugadors en posicions diferents de les seves habituals i que «és bo pels jugadors i per al país», perquè «s’enfronten a grans seleccions, ens ha agradat veure’ls», indicava.

En defensa de Piqué i d’Imbernón

El tècnic del CE Júpiter, Miguel López, va explicar abans del partit que «Gerard Piqué li ha donat un plus especial a la nostra Primera Catalana i és molt lícit, tant de bo arribessin molts Piqués al nostre futbol català». «Una altra cosa diferent és carregar-se a l’entrenador com ho van fer, ho respecto però no ho comparteixo», assegurava.