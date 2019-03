Henkes i Fujimori lideren la sessió de classificació

La 15a edició del Grandvalira Total Fight en surf de neu va viure ahir una emocionant sessió de classificació tant en homes com en dones. El circuit d’slopestyle, compost per tres mòduls de jibbing i tres de kickers, va ser escenari d’una gran rivalitat. D’aquesta manera, cada surfista va tenir dos intents per aconseguir la millor puntuació per part dels jutges i tan sols van passar a la final els vuit millors homes i les quatre millors dones.

En categoria masculina, els riders es van dividir en dos grups. En el grup 1, la promesa americana Judd Henkes va aconseguir la millor puntuació del dia, després d’una gran actuació. El van seguir en les puntuacions, per aquest ordre, el japonès Kaito Hamada, l’americà Luke Winkelmann i el suís Michael Schaerer.

En el segon grup d’homes es va viure una important lluita entre l’americà Lió Farrell, el canadenc Mark McMorris, el noruec Bendik Gjerdalen i el finlandès Kalle Jarvilehto. Els quatre van aconseguir puntuacions molt semblants per a passar a la final però Farrell va ser el millor classificat. L’andorrà Xavi Rodríguez es va quedar fora de la final, igual que Sergi Vinyals.

En categoria femenina, la japonesa Yuka Fujimori va tornar a demostrar que la seva victòria en el Grandvalira Total Fight de la passada edició no va ser casualitat i va aconseguir la millor puntuació en realitzar una excel·lent ronda. Una altra de les favorites per a la final, l’americana Julia Marino es va classificar segona, seguida de la canadenca Brooke Voigt i la neerlandesa Cheryl Maas.

Una de les sorpreses va ser la no classificació de la guanyadora dels XGames d’Aspen d’aquesta temporada, Laurie Blouin. Avui, per tant, es disputen les finals.