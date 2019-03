D’Acord vol més transparència amb la UE i habitatges socials

Rosa Gili i Marc Magallón, candidats de la llista territorial de d’Acord a Escaldes-Engordany van defensar ahir la necessitat, per una banda, d’incrementar la transparència vers els ciutadans de les negociacions amb la Unió Europea per l’acord d’associació i, per l’altra, mantenir línies vermelles en el pacte que es pugui assolir per defensar les especificitats d’Andorra. Així, tots dos van recordar que aquest tractat haurà de ser acceptat en referèndum per la població i, per tant, s’ha de donar les màximes dades possibles per poder aconseguir un ‘sí’ clar. «La transparència ha de ser la nostra bandera en tota aquesta negociació», va manifestar el número 2 de la candidatura, tot recordant que «la població haurà de refrendar l’acord via referèndum». Magallón també va apuntar a la necessitat de fer «sí o sí» a l’acostament a Europa però sempre «amb unes línies vermelles que no podem traspassar». Entre elles, la diferència fiscal, que afecta molt a un comerç «del qual depenem encara molt», va dir.



Parramon, habitatge social

Els candidats de d’Acord de la Massana, per la seva banda, van proposar convertir Casa Parramon en habitatge social. «Pensem que val la pena, vista la manca d’habitatge que hi ha, fer un estudi per poder recuperar aquest edifici i oferir habitatge social i espais per la parròquia que siguin necessaris», va afirmar la cap de llista, Judith Pallarès, qui va recordar que durant aquesta darrera legislatura s’han avaluat diferents propostes «però el Govern no ha fet res ni mogut res».



Tant Pallarès com Vicenç Alay, que l’acompanya en la candidatura, es van mostrar convençuts que «cal donar un ús» a l’edifici i al solar adjacent, tots dos propietat del Govern. Així, tot i que caldrà fer un estudi per veure com es pot adaptar la construcció per destinar-la a habitatges, i potser també a espais per a la parròquia, «pensem que és factible i que s’hauria de fer aquest esforç per posar-lo a disposició d’aquells que ho necessiten», admetre Pallarès.