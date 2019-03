Roig promet recuperar el departament d’habitatge

Els progressistes van proposar ahir recuperar el departament d’habitatge que el govern de DA va suprimir el febrer del 2016. El candidat nacional, Josep Roig, es va reunir ahir amb l’Agia i van coincidir a manifestar que va ser «un error» per part de l’Executiu demòcrata prescindir de l’àrea. Per això, tan Progressistes-SDP com el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra –que és «molt sensible» a aquesta qüestió–, veuen «oportú» recuperar el departament, el qual aglutinaria totes les mesures per fer front a la problemàtica de l’habitatge. A més, suposaria «retornar una altra vegada aquesta posició de lideratge en la matèria a través d’una direcció que s’encarregués de gestionar aquestes qüestions», va precisar Roig.



La mesura estrella de la formació per salvar la bretxa creada en els preus dels lloguers és establir un topall del 15% en l’augment de les rendes en les renovacions dels contractes d’arrendament. Els progressistes també es comprometen a «garantir un sistema de prestacions i ajuts públics al lloguer».

Tot i que serà avui quan Roig posi tota la carn a la graella en matèria d’habitatge social, ahir va presentar la proposta de crear «un centenar» d’habitatges socials en els terrenys de la Borda de Sales, a Santa Coloma, al Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, que va veure la iniciativa d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer de gestió pública «amb bons ulls».

Europa i inversió estrangera

En la trobada amb l’Agia, en la que també va assistir el president de la formació, Jaume Bartumeu, els progressistes van explicar els punts forts del seu projecte polític i van incidir en dos punts concrets que «preocupen» als agents immobiliaris: l’obertura a Europa i com l’acord d’associació es pot traduir en l’arribada d’inversió estrangera productiva al país, i la transparència de les institucions. «Estem en la necessitat de tenir més informació si volem encarar els reptes que té el país per endavant», va precisar Roig, que va explicar que l’Agia no disposa de dades de les inversions que les societats públiques estan fent en els diferents sectors.