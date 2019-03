La Federació de la Gent Gran vol fixar les pensions segons els costos

La nova Junta de la Federació de la Gent Gran encapçalada per Fèlix Zapatero va oficialitzar ahir el traspàs de poders i durant el seu discurs com a president va demanar al Govern que sorgeixi de les properes eleccions que fixi l’import mínim de les pensions «a partir de les despeses i no dels ingressos» per poder «viure dignament a Andorra». Segons Zapatero, «el concepte monetari és relatiu» perquè va considerar que quantificar el topall de l’ajut econòmic als jubilats en funció dels guanys «és enganyar-se, perquè potser ara és suficient i d’aquí a uns anys no ho és». En aquest sentit, el president de l’agrupació va opinar que la xifra de 1.200 euros «seria límit» per a la gent gran que estigui pagant un lloguer, mentre que sí seria una suma «acceptable» si aquest pensionista tingués un pis en propietat. «O si és un jubilat a càrrec de la parella o no. S’ha de mirar la casuística» va reclamar Zapatero, que va reconèixer que aquest «és un projecte laboriós».

Zapatero: «Xifrar la pensió en1.200 euros seria just per als que estiguin pagant un lloguer i acceptable per qui tingui una propietat»

La nova Junta, que es va declarar «continuista», va comentar ahir que farà «una priorització dels 25 punts pendents» a reclamar al proper Executiu «dins d’un clima de col·laboració amb les institucions». En aquesta línia, Zapatero va manifestar que «tindrem molta paciència, però hi ha temes que fan 10 o 12 anys que estan parats», ja que va afirmar que «canvien els governs però la problemàtica segueix». Per això, en ser preguntats en clau electoral, tant la nova directiva com els vocals van coincidir en ser «positius i optimistes». «Guanyi qui guanyi tindrem bona relació i serem tant crítics o benèvols en funció de com avancin els temes» va afirmar el vicepresident segon Andreu Pedra.

La demanda del tercer pagador

Un altre dels punts prioritaris per a la Federació de la Gent Gran, tal com ja van expressar la setmana passada durant la presa de possessió de la nova Junta, és la figura del tercer pagador. «Si ja es fa pel metge generalista el sistema ja estaria preparat» va assenyalar Zapatero, que vol fer extensible la fórmula a les farmàcies i als laboratoris. «Anar a un laboratori per fer-te proves fàcilment et pot costar 200 euros. I hi ha persones que tenen dificultats per abonar 200 euros» va declarar el president de l’agrupació, que va posar de relleu la magnitud de l’associació al recordar que «de les 75.000 persones que hi ha residint de forma estable a Andorra al voltant de 8.000 pertanyen al nostre col·lectiu».

Zapatero: «Anar a un laboratori fàcilment et pot costar 200 euros. I hi ha persones que tenen dificultats per abonar 200 euros»

Per la seva banda, el president sortint Simó Duró va assegurar que no marxa del tot satisfet ja que no van poder assolir algunes de les seves principals reivindicacions i va lamentar les poques ganes de treballar i la «manca de sensibilitat» que han tingut alguns consellers «que ara es tornen a presentar» a les llistes per a les properes eleccions. El fins ara secretari de la Federació de la Gent Gran Lluís Samper va sostenir que marxa amb un sentiment «agredolç» i va mostrar-se decebut perquè «encara hi ha persones que no han cotitzat a la seguretat social i segueixen cobrant 1.000 euros mensuals», mentre que «hi ha d’altres que n’han cotitzat 40 anys i tenen una pensió de 200 euros».