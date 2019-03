Espot garanteix que l’acord amb la UE no farà apujar les cotitzacions

El candidat a cap de Govern de DA, Xavier Espot, va tornar a tranquil·litzar els ciutadans sobre les cotitzacions a la CASS després de la firma de l’acord d’associació amb la UE. En la reunió de poble que la formació va celebrar ahir a la Massana, en el torn de preguntes, una de les qüestions que es van plantejar va ser si els convenis que ja es tenen a dia d’avui amb França, Espanya i Portugal s’obririen a la resta de països membres i com funcionaria.



Espot va confirmar el supòsit i va aprofitar per tornar a respondre als plantejaments fets pel candidat d’Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, durant el debat organitzat per la CEA. «Hi va haver qui deia que amb l’acord d’associació s’haurien d’incrementar les cotitzacions al 35%», va recordar, per negar-ho tot seguit. «Fa anys que tenim convenis amb els tres països d’on són la majoria de persones que resideixen al país i dels que ens visiten. I en cap cas ens ha obligat a apujar les cotitzacions», va garantir. Amb tot, va aclarir que «sí que haurem d’acceptar mecanismes de coordinació», però es va mostrar convençut que si es detecta algun aspecte «que pugui posar en risc les nostres finances públiques i el sistema de pensions, la UE acceptarà alguna derogació o disposició transitòria que permetrà acomodar la nostra situació que és de relativa fragilitat perquè som molt petits».



L’acord d’associació i els aspectes econòmics i fiscals van centrar bona part de la intervenció del candidat. En relació a les relacions amb la UE va deixar clar que «no renunciarem» a l’acord perquè «pensem que port aportar molt al país». De fet, va assegurar que estava convençut que seria una peça clau per atraure «inversió estrangera de molta qualitat», ja que a la competitivitat fiscal i a l’alta seguretat i a la qualitat de vida, «només ens manca un petit esglaó per atreure aquesta inversió: la seguretat jurídica que ens donarà formar part del mercat interior europeu».

Autocrítica

Espot, que en tot moment es va moure i parlar amb seguretat damunt l’escenari sense necessitat de llegir cap paper, també va fer autocrítica. Va admetre que no s’ha «comunicat prou bé» als ciutadans els aspectes lligats a l’acord d’associació. I parlant sobre les institucions, va indicar que «els darrers anys el Govern ha acaparat en exclusiva la iniciativa legislativa i el Consell hauria de recuperar aquesta funció».



Espot va acabar la intervenció apel·lant al vot útil davant la confrontació de dos models, el del PS «que vol apujar impostos» i el de DA, que «defensa una política social raonable i que es pugui finançar mantenint la pressió fiscal».

Reclamació de l’Aldosa Veïns

Un representant de la plataforma Aldosa Veïns va preguntar a Espot si en el cas de l’ETR faria com amb l’heliport i tenien alguna opció que el projecte no prosperés tenint en compte l’oposició veïnal. El candidat va respondre que era una infraestructura necessària i que de fet s’hi va donar llum verd amb el consens veïnal.

Ajuda per a la base de l’FC Andorra

A preguntes del públic la ministra en funcions, Olga Gelabert, va explicar que malgrat que han retirat l’ajuda econòmica a l’FC Andorra, s’han compromès a donar suport econòmic davant el projecte que els han presentat per promocionar la base i nodrir de jugadors locals el primer equip.