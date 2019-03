El PS aposta per l’esport de base amb ajudes a les federacions

El cap de llista del PS Pere López va avançar ahir, en un míting celebrat a Sant Julià de Lòria, la voluntat de «reforçar l’esport de base» tot «donant més suport i diners a les federacions». López va lamentar que durant aquesta campanya «gairebé ningú en parla d’esport» i va criticar que «sembla que per DA només existeix quan hi ha grans esdeveniments o premis».

Pel líder socialdemòcrata, «la pràctica esportiva és una eina essencial» que permet «formar a les persones en el respecte a les normes, el sentiment d’equip i la pròpia formació en valors». En aquest sentit va compartir la seva pròpia experiència com a atleta de 5.000 i 10.000 metres. «Jo hi crec molt en les virtuts de l’esport», va afirmar. Per això, va indicar que «cal reforçar l’esport de base». Així va avançar que «donarem més suport i diners a les federacions».

El candidat socialdemòcrata també va explicar propostes per fomentar l’emprenedoria, especialment entre la joventut. «Estem perdent molts dels nostres joves i el seu talent», va advertir refermant que «volem que es quedin». Per això des del PS es vol impulsar iniciatives de microfinançament per «engegar els seus propis negocis» i per «crear un portal únic per fer tots els tràmits burocràtics necessaris». L’acte va estar obert per la vocal de l’executiva del PS Mari Carmen Sánchez, que abans de presentar el candidat territorial de d’Acord Gerard Alís, va carregar contra els darrers governs que «han abandonat totalment Sant Julià».

Alís va centrar el seu discurs en explicar els eixos del projecte de d’Acord: «més democràcia», basat en un nou sistema electoral, possibilitat d’impulsar referèndums des de la ciutadania, «més transparència» i «més independència judicial». A més, va deixar clar que «també tenim idees per a la nostra parròquia, deprimida i oblidada pels governs nacionals». Entre elles, la modificació de la llei de transferències, que «menysté Sant Julià i minva la seva capacitat econòmica, cal un repartiment més just i equitatiu que tingui en compte el pes que tenim a Andorra». «El canvi que necessita aquesta parròquia només el podem aconseguir nosaltres» va afirmar Alís.