El PS demana un llistat de les abstencions a les comunals

El BOPA va fer públic ahir una recomanació de la Junta Electoral al Comú de Sant Julià de Lòria per no facilitar la documentació sol·licitada pel coordinador del comitè local de la parròquia laurediana del PS Àlex Alís, qui havia demanat a la corporació, els dies 26 de febrer i 13 de març, un llistat de nous electors inscrits, un llistat de les abstencions en els últims comicis electoral —eleccions comunals del 2015— i la relació de signatures de les candidatures que hagin presentat els diferents partits.

Va ser el propi cònsol menor de la parròquia Julià Call qui va trametre, per «dubtes», abans d’ahir aquesta consulta a la Junta Electoral, que va considerar que «la única informació que els comuns han de facilitar a les candidatures són les llistes electorals sense que hi hagi lloc a realitzar ni incloure altres especificacions o indicacions com ara si es tracta de nous electors o de si es van abstenir en els últims comicis».

La raó de ser d’aquesta petició segons va confirmar el candidat del PS a la llista territorial de d’Acord a Sant Julià Gerard Alís és que la darrera vegada que la formació socialdemòcrata va concórrer en uns comicis a la parròquia ho va fer a les generals de març de 2015 i que, per tant, no disposava de cap informació censal respecte a les darreres eleccions comunals de desembre de 2015.