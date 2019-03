Sensibilització per al càncer de còlon arreu del territori

Prometre sense dir com es pagarà és enganyar

Una alimentació variada, rica en fibra, amb un increment de fruites i verdures, i la pràctica habitual d’activitat física moderada són dos factors que ajuden a disminuir el risc de patir aquest tipus de càncer. Per contra, el sobrepès i l’obesitat, el tabaquisme i el consum excessiu d’alcohol són factors de risc per patir la malaltia.

Amb motiu del Dia Mundial per a la prevenció del Càncer de Còlon (31 de març), l’AECC-Catalunya contra el Càncer de Lleida i el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR) del Departament de Salut a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran realitzen accions d’informació i sensibilització de manera simultània a diferents punts de les dues regions sanitàries. L’acció es va desenvolupar aquest dijous i divendres i pretén millorar l’adherència a la prova de detecció precoç de càncer de còlon i recte, que realitza el Departament de Salut a homes i dones d’entre 50 i 69 anys, sense patologia excloent, amb un senzill test de detecció de sang oculta en femta.

Per El Periòdic

