ESADE defineix l’eina per avaluar l’emprenedoria a l’ensenyament

El projecte d’ESADE per a potenciar les competències d’emprenedoria pels alumnes de la segona ensenyança de l’Escola andorrana ha clos la seva primera fase amb el disseny d’una eina per avaluar les conegudes com a ‘habilitats toves’ que es basarà en tres eixos centrats en la persona, el grup i el context.

Així ho va explicar en declaracions a aquest rotatiu la directora d’Inspecció i Avaluació Educativa Marie Pagès, que va ser present en la reunió que es va dur a terme la setmana passada a Barcelona amb el professor i cap del projecte d’ESADE Marcel Planellas per fer balanç d’una fase inicial on l’equip tècnic de l’escola barcelonina va fer una recerca d’informació en competència d’emprenedoria amb l’objectiu «d’apropar el món empresarial al món educatiu», tal com va comentar Pagès.

Respecte a la pota focalitzada a la persona, els experts educatius entraran a valorar el domini personal, la tolerància, el compromís ètic o el pensament creatiu. Quant al grup, s’analitzarà la capacitat de relació influència, així com el treball en equip i les habilitats empàtiques. Finalment, en relació amb el context, es mesurarà el grau de reconeixement d’oportunitats, la creació de valors d’assoliment i, especialment, la capacitat d’executar-los i implementar-los. Així doncs, amb aquestes línies d’investigació definides, es procedirà a la segona fase, que començarà al maig i s’estendrà fins al juny, per poder avaluar aquests conceptes intangibles.

En aquest sentit, per mesurar-los, l’equip d’ESADE es desplaçarà amb certa regularitat a Andorra per organitzar tant grups de discussió com fer treball d’observació a l’aula durant el tram final de curs i a més de facilitarà qüestionaris als docents per poder obtenir el màxim d’informació possible, que seria tractada amb minuciositat durant el període estival. Un cop s’extreguin les conclusions pertinents, Pagès va assegurar que el següent pas, ja corresponent a la tercera fase, seria introduir de cara al curs vinent certes millores que «en cap cas alterarien el contingut de la matèria», sinó que reforçarien aquest reguitzell de competències transversals.

Els tècnics preveuen cloure la segona fase del projecte al juliol per tal de poder introduir millores al curs vinent

El projecte, d’una durada de tres anys i que constarà d’una partida pressupostària de 50.000 euros per a cada exercici, es deixarà reposar durant dos anys per poder donar continuïtat a les tècniques implantades i, per tant, no es reprendria fins al maig del 2021, on es faria «una segona tongada» per recollir resultats que s’analitzarien de la mateixa manera cíclica que l’actual.

Per a Pagès, aquest conveni amb ESADE és una oportunitat amb doble vessant. Des de la perspectiva tècnica, «tot i ser un projecte verd ens aportarà molta informació per créixer», ja que si aquesta eina obtingués resultats positius «es podria extrapolar a centres d’altres sistemes educatius». D’altra banda, Pagès va posar de relleu que la millora de l’emprenedoria «és un valor afegit perquè aquesta formació tingui efectes socials al futur».