Demòcrates deixa clar que «no tenim constància» de cap cas de frau fiscal

«No tenim constància que hi hagi cap cas de frau fiscal en aquest moment». Així va respondre ahir el número 9 de la candidatura nacional Demòcrata, David Montané, en ser preguntat pels periodistes sobre l’afirmació de Pere López assegurant que hi havia empresaris del país que no complien la llei. En el mateix sentit i responen a la demanda del socialdemòcrata d’incrementar els controls, Montané va deixar clar que «actualment el Govern ja està fent aquests controls, tenim constància que s’ha anat a empreses a fer inspeccions» i «no parlaríem de fraus, parlaríem d’empreses que han fet errors, s’han subsanat aquests errors i d’aquesta manera no podríem considerar-los com a frau».



Les declaracions les va fer en el marc d’una roda de premsa per anunciar, tal com ja havia dit Xavier Espot en el debat de CEA, que el partit taronja és partidari de no tocar la fiscalitat i, per tant, no augmentar impostos. «El model fiscal està equilibrat i és sostenible. Els impostos que es cobren actualment són correctes per mantenir els ingressos de l’estat. No fa falta crear noves figures impositives ni canviar el tipus impositiu ara vigent», va afirmar Montané. Entre els arguments per no incrementar la pressió fiscal, el candidat demòcrata va recordar que l’actual és un «model homologat amb Europa i que atrau inversió estrangera» i va negar que l’acord d’associació comporti assumir un IVA del 15%, tal com afirma Eusebi Nomen. Modificar-lo, a parer seu, faria perdre competitivitat al teixit empresarial. A més, va recordar que les mesures impositives actuals «ens ha permès sortir de la llista de paradisos fiscals».