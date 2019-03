Europa per a menors de 35

«Bona part de les oportunitats que hem d’anar a buscar a Europa han de ser per als joves», va justificar el candidat a cap de Gover d’L’A, Jordi Gallardo com a motiu de l’acte de campanya adreçats als joves sobre l’acord d’associació amb la UE que els liberals defensen, tot i que volen millores en la manera com s’han estat portant les negociacions. Els votants joves del país, escassos, dispersos pel món i, probablement, amb uns plans més atractius per a un divendres vespre arriben en comptagotes i, la majoria, tenen algun tipus de vincle amb el partit. Quan arriba sang fresca, es nota: «Seu aquí, més a prop, més a prop», li acostava la cadira el número dos de la candidatura Ferran Costa a un jove que se sent clarament afalagat per tanta atenció.

«Andorra per tamany és un país petit i cada vegada tenim més generacions de joves formats i la seva condició d’andorrans limita que puguin trobar feina també a països de la Unió Europea», va assegurar Gallardo. «Hem de fer veure que si sabem negociar bé, els joves tenen oportunitats a Europa i avui hem tingut la sort que una persona dels Joves Liberals Europeus (LYMEC) ens acompanyi per explicar-les», va indicar el candidat a cap de Govern tot anunciant la presència de Pau Castellví, actualment alcaldable de Castellar del Vallès (Catalunya) i pròxim al PDeCAT i a Carles Puigdemont. Castellví es va presentar com un «gran sobiranista» català que «entén» la por de pèrdua de sobirania andorrana font la UE, però que venia a desmentir. Bàsicament a través de dues afirmacions: «La UE no posarà un IVA del 15% i és increïble que algú sostingui això» i «500 milions d’europeus no vindran a Andorra». I va afegir: «No és automàtic, és un consentiment», contradient les últimes paraules del comissari europeu Mimica al Parlament Europeu. El ganxo inicial per parlar d’una Europa atractiva va ser el fàcil: el dels viatges, l’Erasmus, com és de guai tenir amics a tot arreu, tot en un to un punt naïf.



Gallardo, en canvi, es va mostrar molt clar en les línies vermelles: «Mecanisme que permeti a Andorra bloquejar directives i mantenir el sistema migratori actual». L’A també va ambicionar «crear algunes barreres internes per protegir sectors liberals», precisament un dels punts que el seu convidat va lloar d’Europa: la mobilitat dels professionals liberals i el fet que els criteris per exercir siguin similars en diferents països.