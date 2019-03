Joaquim Miró: «L’absència de Bartumeu perjudica SDP i beneficia la nostra coalició»

L’empresari Joaquim Miró torna a l’escenari polític per liderar la coalició territorial entre socialdemòcrates i liberals a Andorra la Vella sota el paraigües de d’Acord. Té clar que amb el sistema polític actual que dona dos consellers general al partit que guanya a cada parròquia és necessari sumar forces i per això confia en el pacte amb els liberals per canviar el sistema des de dins.

–Què l’ha portat ara a tornar a la primera línia política?

–El principal motiu és intentar participar en un canvi polític necessari després de vuit anys de Govern de DA i intentar col·laborar en governar el país per a tots els andorrans, residents i visitants.

–Creu que el pacte amb els liberals serà la clau per recuperar la capital?

–Serà clau per la capital i per la resta de parròquies, amb el sistema electoral actual les eleccions es guanyen en aquestes circumscripcions. No tinc cap dubte que si guanyem a Andorra la Vella, serà un pas definitiu per obtenir una possible majoria.

–Els fa por que els votants més progressistes no entenguin el pacte i votin altres formacions?

–No, Crec que l’electorat entendrà els motius d’aquesta unió tant pel costat liberal com socialdemòcrata. Tot i les diferències entre nosaltres, els punts de convergència són importants, el progrés és cosa de tots.

–El fet que ni Jaume Bartumeu ni Delfí Roca formin part de la llista d’Andorra la Vella els afavorirà pel que fa al vot progressista?

–Crec que l’absència de Jaume Bartumeu i Delfí Roca perjudica a SDP i afavoreix a la nostra coalició. Tots sabem la importància que ha tingut el senyor Bartumeu en la política d’aquest país i en l’electorat de centre esquerra.

–Quina proposta concreta per a la parròquia destacaria si només en pogués escollir una?

–Recuperar la capitalitat i promocionar les altres zones que no siguin l’avinguda Meritxell, així com ajudar a desenvolupar el pla urbanístic cap a la zona de Santa Coloma i la Margineda que han de ser el futur centre neuràlgic de la parròquia i del país.



–La capital és el territori, juntament amb Escaldes, que més comerços concentra però segueix sent el sector més afectat per la crisi. Quines mesures proposen per ajudar-los?

–El comerç tradicional està patint per molts motius però un dels més importants són les noves tendències de compra per internet. Potser seria bo intentar promocionar més el comerç a través de les xarxes i que aquestes fossin una part important de la promoció d’Andorra turisme.

–En diverses ocasions s’ha reclamat des d’Andorra la Vella un reconeixement per la capitalitat. Creu que la parròquia ha de tenir un règim diferenciador en aquest sentit?

–En tots els països la capital té una importància sobre la resta de ciutats, ja sigui per les repercussions internes o externes. Si afegim que Andorra la vella és la més poblada hauríem de defensar un règim especial de transferències i prioritats a l’hora d’establir les inversions nacionals.