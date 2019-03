Àngel Dalmau: «Marsol roman callada mentre la capital perd el seu règim diferenciador»

Àngel Dalmau repeteix a la llista territorial de Progressistes-SDP a la capital, però aquest cop ho fa de número u, acompanyat de Meritxell Pujol i convençut que són l’única opció progressista.

–Repeteix com a candidat a la capital però amb nova acompanyant. Anar sense Delfí Roca a la territorial i sense Jaume Bartumeu liderant la llista nacional els pot restar vots?

–No. L’important són les nostres propostes, el programa que hem elaborat, no els noms que el representen.

–Amb la número dos de la capital, Meritxell Pujol, es busca una renovació de partit?

–Amb la meva companya, Meritxell Pujol, només busquem poder servir la ciutadania. La primera prioritat dels Progressistes és Andorra i el servei a l’interès general.

–L’acord L’A-PS sota el paraigües de d’Acord els pot robar electorat o, del contrari, deixa SDP com l’única opció progressista?

–No és de la nostra incumbència els acords que han fet d’altres formacions polítiques. La ciutadania ja parlarà sobre aquesta qüestió. Davant del panorama electoral, el que sí queda clar que Progressistes-SDP és l’única opció progressista. Sens dubte.

–Què pot oferir SDP al votant d’Andorra la Vella perquè recuperi el vot progressista que ha anat a menys a la capital en els últims comicis?

–Presentem un projecte compromès amb la ciutadania, amb la finalitat de buscar solucions als problemes que avui preocupen, les inquietuds que mostra la gent i que exigeixen una resposta imminent i inajornable. Els Progressistes pretenem donar una resposta urgent, integral i coherent a les problemàtiques socials, projectant una economia que reverteixi en tota la població i embrancats amb Europa.

–Quina proposta concreta per a la parròquia destacaria si només en pogués escollir una?

–La construcció d’habitatges socials a la Borda de Sales a Santa Coloma. Primer les persones.

–La capital és el territori, juntament amb Escaldes, que més comerços concentra però segueix sent el sector més afectat per la crisi. Quines mesures proposen per ajudar-los?

–Aquesta és una pregunta per a les properes eleccions comunals.

–En diverses ocasions s’ha reclamat des d’Andorra la Vella un reconeixement per la capitalitat. Creu que la capital ha de tenir un règim diferenciador?

–Sí. Per exemple, normalment les escoles d’altres sistemes educatius estan a la capital. Al nostre país, per motius que algun dia s’hauria d’explicar, ha anat a parar a la parròquia de Toni Martí, cap de Govern en funcions. Estem convençuts que no és casualitat. I la cònsol d’Andorra la Vella roman callada... Després s’omple la boca de donar servei a tots els barris de la capital.