La perdiu, el tritó i el desman, els més amenaçats pel canvi climàtic

El canvi climàtic no passa desapercebut a les espècies animals i vegetals. Segons va apuntar en una entrevista a aquest rotatiu el Cap de la Unitat de Medi Biòtic del Cenma, Benjamin Komac, «de moment no hi ha espècies en risc de desaparèixer, però sí que s’està observant com algunes comencen a modificar el seu hàbitat i a migrar cap amunt per buscar un espai amb les mateixes condicions en què estan vivint ara».

La marmota disposarà de més recursos alimentaris com a conseqüència del canvi climàtic

Precisament per això les espècies més vulnerables són «les que viuen a més alçada o en àmbits molt particulars, com el tritó pirinenc, la perdiu nival o el desman, un petit ratolí d’aigua», va concretar Komac. Ell mateix va explicar que si bé el tritó es pot veure afectat per la sequera, el desman és sobretot sensible a la qualitat de l’aigua i a les seves fluctuacions. «I amb el canvi climàtic se n’esperen moltes més», va alertar.

Més alimentació

Com que la tendència és que cada vegada hi hagi menys neu, la vegetació quedarà al descobert durant més temps i, per tant, els animals podran alimentar-se durant un període més llarg. Aquest és el cas, per exemple, de la marmota, que segons Komac «no hauria de patir tant perquè ha de poder adaptar-se i trobar més recursos alimentaris». De fet, ja va indicar que alguns animals aprofitaran el canvi climàtic, mentre que la situació empitjorarà per a d’altres, com és el cas de la perdiu nival.

«Com que aquest animal viu a la part alta de la muntanya, sí que és cert que disposarà de més temps sense neu per alimentar-se, però també estarà més exposat als atacs, ja que ara fa el canvi de color entre l’octubre i el novembre i, si la neu arriba més tard, serà de color blanc quan encara no es pugui camuflar en el paisatge», va detallar el Cap de la Unitat de Medi Biòtic del Cenma. Malgrat assenyalar tant avantatges com perjudicis del canvi climàtic per a la perdiu nival, Komac va voler remarcar que «quan hi ha un factor positiu i un factor negatiu, sempre guanya aquest últim». I en els darrers anys ja s’està detectant com la perdiu nival a Andorra cada vegada s’instal·la a més alçada.