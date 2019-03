El PS acusa DA de dur a terme una política cultural «a cop de talonari»

El PS és molt crític amb la política cultural que ha dut a terme el Govern de DA els darrers vuit anys. De fet, la número dos de la candidatura socialdemòcrata, Susanna Vela, va dubtar fins i tot «si parlar de política cultural», ja que al seu entendre el que s’ha fet ha estat una gestió «improvisada i erràtica, amb projectes que no estaven al programa polític», fet que la va portar a assegurar que els demòcrates han dut a terme «una política cultural a cop de talonari». Per exemplificar-ho va citar l’espai Columba, «un equipament que ha doblat el cost»; o el Centre d’Interpretació del Romànic de Pal, «que l’han desmuntat per posar un altre tipus d’equipament, allò que es diu Dèria». Segons Vela, aquests dos són «exemples de coses fetes sense cap mena de planificació ni previsió».



De la mateixa manera va lamentar que l’executiu liderat per Toni Martí hagi «apostat per la cultura d’aparador i comercial» fet que ha contribuït a tenir una realitat «desoladora». D’altra banda, va retreure que «el menyspreu cap a la cultura andorrana ha anat en augment», així com el «maltractament de la llengua».

Pensament crític

Vela va exposar, en un acte a la plaça del Poble acompanyada pel cap de llista, Pere López, que els demòcrates «saben que la cultura i l’educació són els elements del pensament crític», per afegir que «pretenen sotmetre la gent mitjançant la ignorància pautada pels interessos personals, econòmics i polítics».



També va criticar que museus i equipaments culturals «estiguin tancats per falta de guies». «Han tingut diners, però han preferit la pedra nova que sempre llueix més», va etzibar. Qui va ser ministra de Cultura durant el Govern de Jaume Bartumeu va manifestar que des del 2014 «han desprotegit sense contemplacions el nostre patrimoni cultural» que creu que «per a ells és incòmode» i va lamentar una vegada més que «s’han paralitzat durant més de cinc anys la tramitació dels entorns de protecció i el Nomenclàtor del 2011 s’ha llançat a la brossa».



Per mirar de revertir aquest panorama va detallar que el PS aposta «per la cultura popular i per defensar els nostres artistes i creadors». Pel que fa a la protecció del patrimoni, va recordar la voluntat no només de recuperar la llei anterior que preveia un perímetre cautelar de 100 metres, sinó també de millorar la llei «per fer-la més eficient». Vela va indicar que «no ens podem permetre el luxe del ritme paquidèrmic amb què han tractat el tema dels entorns».



A més a més, s’aposta per una «reestructuració del departament de patrimoni cultural» per solucionar les deficiències dels equipaments museístics i «donar-los més qualitat i una visibilitat que no tenen».

Museu nacional / Vela també va aprofitar el discurs per recriminar que DA torni a parlar del Museu Nacional quan en vuit anys «no han fet ni un trist informe». «Perdonin, però no ens els creiem gaire», va assegurar, afegint que no sap si la Casa de la Vall és el lloc adequat per fer-lo, ja que «primer hauríem de definir el museu i els continguts».