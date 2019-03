CC proposa ampliar l’oferta educativa i potenciar l’anglès

El candidat de CC, Carles Naudi, va explicar ahir les propostes que la formació presenta en matèria educativa. Així, en el marc d’una festa infantil, va destacar que en la línia de fer una política «econòmica sostenible» pretenen treballar per donar més oportunitats als joves, que puguin accedir a feines ben remunerades i aconseguir retenir el talent.



Així, entre els eixos bàsics del seu programa hi ha l’ampliació de l’oferta educativa, amb més opcions per a la formació professional i fent créixer el nombre de titulacions a l’UdA a l’hora que la internacionalitzarien.



La internacionalització s’aconseguiria sumant més llengües vehiculars, «sobretot l’anglès, perquè la universitat serveixi perquè vinguin estudiants de fora i perquè els nostres alumnes puguin sortir a acabar els seus estudis a fora» i, fent que el Principat disposi «del marc necessari per acollir noves universitats i escoles». Naudi va indicar que des de CC aposten perquè hi pugui haver escoles de formació per a sectors estratègics i consolidats, com poden ser el bancari, l’hostaleria, el turisme i els esports de muntanya. De la mateixa manera consideren que cal posar solució a la mancança que hi ha actualment de poder fer pràctiques en empreses del país. La seva idea és ampliar aquests períodes durant tot l’any i que no es restringeixin només a les vacances d’estiu.

Bullying

Naudi també va assegurar que «volem fer polítiques per arribar a erradicar pràctiques com el bullying» i que també treballaran per la transmissió de valors i per ajudar als joves perquè coneguin els perills de les drogues, per exemple.



Naudi va deixar clar que «els infants son el futur del país» i per tant, «tenim clar que els volem deixar un bon futur». Igualment va destacar que la seva aposta per nous sectors de l’economia repercutirà en la creació de nous llocs de treball que podran aprofitar molts dels que ara són infants, ja que alguns «faran oficis que ara ni existeixen».