La capital vol mantenir la Festa de la Primavera arran de l’èxit assolit

No val fer lluir l’interès en la cultura dues setmanes

La Festa de la Primavera va omplir el Parc Central entre les 12.00 del migdia i les 20.00 del vespre. De tota manera, els aficionats de la fotografia tenien una cita en caure la nit. «Hem omplert el passeig del riu de fanals japonesos i també hem il·luminat els cirerers que hi ha a tocar del Parc Central per tal que els amants de la fotografia puguin reunir-s’hi al vespre i gaudir fotografiant aquest paisatge», va explicar Codina tot indicant que la decoració ja s’havia pogut veure la nit abans i seguiria durant la passada nit.

De fet, ella que va estar-hi tot el matí i després va tornar-hi a la tarda, va destacar que la gent va sortir-ne «molt contenta». Malgrat detectar algunes possibles millores, com petits retocs en les carpes o la decoració, i restar encara a l’espera del balanç que es faci conjuntament amb l’empresa organitzadora, Event 3.0, Codina va defensar la continuïtat de la festivitat. «Tot i que dependrà de qui surti de les properes eleccions comunals», ja va alertar.

El tret de sortida de la festivitat va donar-lo el conjunt Taiko Enishi amb una actuació de tambor japonès que ja va deixar captivat el públic assistent. Un públic que, en paraules de Codina, «era sobretot familiar i ple de canalla, però majoritàriament gent del país que venia a gaudir del dia que feia». A banda dels espectacles, els més petits anaven d’un cantó a l’altre per elegir entre la multitud de tallers: d’origami, de bonsais, de vestimenta de kimono, d’art somi-e i de maquillatge oriental, fet que els va permetre conèixer de ben a prop, i en molts casos per primera vegada, els trets més característics de la cultura japonesa. «Com que eren activitats majoritàriament desconegudes entre el públic andorrà, generaven encara més interès», va reconèixer la consellera.

Un sol radiant i els cirerers del Parc Central en plena eclosió van convertir-se en l’escenari perfecte per acollir la primera Festa de la Primavera d’Andorra la Vella inspirada en la cultura japonesa i portar centenars de persones a gaudir dels diferents espectacles i activitats que s’hi havien programat. «La celebració ha estat tot un èxit i, vista l’acceptació, ja pensem a donar-li continuïtat», ahir va expressar en declaracions a aquest rotatiu la consellera de Promoció Turística i Comercial i Recursos Humans d’Andorra la Vella, Mònica Codina.

Per Lara Ribas

