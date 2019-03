Només la relaxació evita una golejada d’escàndol

Es presentaven al partit un conjunt en plena dinàmica positiva i un altre amb negativa. Les travesses van quedar confirmades només arrencar el matx i l’FC Andorra va superar sense problemes al CE Júpiter (4-2). Només la relaxació que es va viure en el darrer tram va fer que la diferència en el marcador s’escurcés i que no es produís una golejada de les que es recorden.

Després del doble enfrontament de la selecció, Gabri va preferir no comptar amb els internacionals pel desgast que arrossegaven. Només Marc Pujol i Àlex Martínez van aparèixer a la segona part. L’equip va anar per feina i al minut tres Forgas marcava aprofitant una passada de Keita. El plantejament de sortida va ser clar, amb els andorrans sent amos i senyors del partit, amb un rival que es veia desbordat. Era evident que els gols anirien arribant. I així va ser. Forgas tornava a veure porteria al 25, aprofitant l’assistència de Bover. El migcampista mallorquí materialitzava el tercer 10 minuts després amb un xut dins l’àrea.

Amb el marcador així de clar, i el domini sobre el camp, s’arribava al descans. I seguiria a la represa. Al 48 Keita només havia d’empènyer la pilota al costat del pal per fer el quart, assistit per Betriu. Els canvis amb l’entrada de jugadors que compten amb menys minuts, i la superioritat mostrada, va fer que els tricolors es relaxessin, i que el rival ho aprofités per maquillar el marcador. Les errades defensives van portar els gols gris-grana. Peris al 63 reduïa distàncies i Jalal a un quart d’hora per al final feia el segon.

El tècnic de l’FC Andorra, Gabri Garcia, indicava després del matx que «hi ha hagut molta diferència entre la primera i la segona part. La primera ha estat molt bona, amb ritme i bon joc, amb ocasions i sabent el que havíem de fer. A la segona, això de guanyar 3-0 al descans potser no ens va bé. Hauria de ser positiu però no ho ha estat». Va comprovar com «al final l’equip s’ha relaxat una mica», tot i l’avís que va donar als seus jugadors, perquè el Júpiter «no tenia res a perdre» per la diferència que s’estava produint. Al final, «errades nostres» van provocar que els posessin «la por al cos els últims minuts». L’entrenador extreu coses positives del primer temps, però en el segon «la manera no ha estat la correcta» sobre la gespa. L’amplitud de la plantilla li permet fer rotacions, com es va poder comprovar en l’onze inicial i a la represa. «La plantilla que tenim ens dona aquestes opcions», assegura. El conjunt tricolor suma nou jornades consecutives sense conèixer la derrota, acumulant sis victòries i tres empats. No perd des del passat 5 de gener.