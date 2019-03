Unes 300 persones, contra la marxa del Doctor Music

No val fer lluir l’interès en la cultura dues setmanes

Els ajuntaments del Pallars Sobirà es reuniran demà dilluns en un Consell d’Alcaldes per estudiar si practiquen la insubmissió amb l’ACA i deixen de pagar el cànon de l’aigua com a mostra de descontentament amb el seu informe negatiu sobre la celebració del Doctor Music Festival a Escalarre. De fet, segons van especificar, consideren que l’estudi de l’agència incorpora «un excés de normatives restrictives».

El portaveu de la plataforma Salvem Doctor Music, Ramon Villuendas, va assegurar que estan disposats a arribar «on calgui» perquè hi hagi «un canvi de lleis» que s’ajusti al territori tot afegint que es mereixen que els deixin «guanyar-se la vida» com la resta de ciutadans de Catalunya. Més enllà de la caravan reivindicativa, l’acció de protesta, en què també van participar diversos alcaldes del Pallars Sobirà, va finalitzar amb el concert de tres formacions musicals del territori als mateixos prats de Santa Maria d’Escalarre.

Unes 300 persones van concentrar-se ahir als prats de Santa Maria d’Escalarre, al Pallars Sobirà, en la primera acció reivindicativa contra la marxa del Doctor Music Festival després de l’informe negatiu que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre la setmana passada en relació amb la idoneïtat de celebrar el festival en aquest territori. L’acció va iniciar-se amb una caravana de vehicles que va tenir com a punt de partida la capital del Pallars Jussà, Tremp, i al llarg de la qual van anar-se sumant prop d’una cinquantena de turismes provinents d’altres municipis de l’entorn.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació