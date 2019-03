Els candidats d'Ordino discuteixen sobre allò ja debatut

Ganes per explicar les propostes que defensen no els va faltar, però ahir els candidats parroquials a Ordino no van dir res nou en el debat territorial d’RTVA, ja que els seus homònims a les respectives parròquies ja s’han encarregat de desgranar –encara que sigui llegint– els punts forts dels programes electorals durant tota la setmana. Tot i això, van afrontar amb seguretat els punts forts d’aquesta campanya: l’economia, l’acord d’associació amb la UE, l’avortament i l’habitatge. I tot això, sense oblidar Ordino, la «idíl·lica» parròquia, segons la majoria dels caps de llista.

Els quatre aspirants van mostrar-se favorables a diversificar el model econòmic i a apostar pel comerç electrònic, així com a agilitzar els tràmits de creació de societats i comerços. Respecte a la inversió estrangera, van emergir opinions dispars. El candidat demòcrata, Joan Martínez Benazet, va defensar l’obertura econòmica tot i admetre que el projecte de DA «no ha tingut l’èxit esperat». El cap de llista de Progressistes-SDP, Felip Gallardo, va criticar-li que «prioritzi» les empreses estrangeres, ja que «les que suporten el pes del país i les crisis són les nacionals».

Pel candidat de d’Acord, Marc Galabert, és una priortitat «transformar el teixit productiu i anar més enllà d’una fiscalitat atractiva» i «reforçar el marc jurídic» per «brindar més seguretat» a les empreses, siguin nacionals o internacionals. La postulant de terceravia, Noemí Amador, va defensar «l’estabilitat» per així poder desenvolupar una «economia dinàmica», tot i que «no de qualsevol manera: hem de portar institucions basades en la recerca i la medicina», va puntualitzar.



Martínez Benazet va acabar el seu al·legat vers l’economia amb «una bona notícia: el Govern de DA ha aconseguit l’equilibri pressupostari després d’uns anys de dificultats [per la crisi]». Gallardo, astut, va disparar a fer mal: «Posant la mà a la caixa de FEDA i Andorra Telecom jo també faig uns presupostos equilibrats», va replicar.

Temes socials

Respecte a l’avortament, Martínez Benazet va defensar la iniciativa d’acompanyament a les dones i la va presentar com una opció perquè «la societat no hagi d’elegir entre l’avortament i el Coprincipat». Gallardo va titllar el model de DA de «vergonya» i Galabert va acusar els demòcrates d’«exportar l’avortament». Amador, per la seva part, no es va mullar com la resta de caps de llista i va advocar per potenciar «l’educació en igualtat» a les escoles.

La problemàtica de l’habitatge també va copsar el debat. El cap de llista de d’Acord va manifestar que «és el cavall de batalla de la societat» mentre que el candidat demòcrata va defensar la creació de l’Institut de l’Habitatge per solucionar-la i preveure’n de noves, unes afirmacions que no van agradar a l’aspirant progressista, que va retreure-li que suprimissin el Departament d’Habitatge el 2016. «Hauria permès preveure la crisi i la creació de l’Institut arriba massa tard».

Propostes parroquials

L’atractiu d’Ordino és patent, es transmet i els candidats ho saben. La parròquia és sinònim de «qualitat de vida» per Martínez Benazet i «un referent per tot el món», segons Gallardo. Però les coses sempre poden anar a millor i els quatre caps de llista van estar d’acord en el fet que cal afavorir la mobilitat, sobretot quant al vial de la Massana, tant per alleugerar el trànsit com per reduir els accidents i la contaminació. Amador va proposar «incrementar» la seguretat viària, «posant més controls de velocitat i més senyalitzacions», i el cap de llista de d’Acord va defensar la creació d’un sistema tarifari integrat per al transport públic «per afavorir-ne l’ús».

La cultura i el patrimoni són un dels pals de paller de la parròquia i els candidats estan a favor de donar un ús a l’hotel Casamanya, però «respectant» el dret que té el Quart sobre l’edifici.