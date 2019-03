Autoritaris a Donosti

Victòria mostrant galons del BC MoraBanc Andorra, que li serveix per continuar escalant posicions a la classificació i entrar en llocs que donen accés a disputar els play-off. Visitava al cuer, el Delteco GBC, que es trobava en un bon moment. A més, a Donosti mai és fàcil guanyar per l’ambient que s’hi crea. I a pesar dels inconvenients amb els quals viatjava, el conjunt del Principat va saber créixer per sumar un nou triomf (72-84).

La primera part es van veure dues cares molt diferents dels andorrans. El període inicial va ser dolent, amb un MoraBanc massa imprecís, tot i que els locals tampoc estaven per tirar coets. La iniciativa era basca, amb un Sekulic que començava a fer de les seves. Vitali, però, sortia a la pista i només trepitjar parquet s’estrenava amb un triple. L’italià, sempre irregular, sí que va tenir el dia. Igual que Jordan, que va agafar la responsabilitat a la pintura amb la baixa de Diagne. A l’altra banda la solvència provenia per part de Barro i Burjanadze. El georgià, ex del MoraBanc, tenia el canell calent, demostrant l’excel·lent estat en el qual es troba a les últimes jornades un cop agafat el ritme de competició després de la lesió. Amb aquests protagonistes i una darrera cistella de Shurna el quart acabava 21-16.

Tot canviava un cop es va reprendre el partit. Si en els primers 10 minuts el conjunt d’Ibon Navarro només havia estat capaç d’anotar 16 punts, en un tres i no res en feia 17, mentre que el rival només n’aconseguia dos. El parcial començava amb tres triples seguits, de Sanè, Shurna i Vitali, aquest últim amb tir lliure addicional. Sanè aprofitava la seva envergadura no només per anotar, sinó també per taponar. I Shurna continuava amb el festival de triples. Ni el temps mort local va servir per frenar l’empenta andorrana. Les distàncies s’anaven ampliant, amb Sekulic i Burnadze intentant frenar el que estava succeint. Però amb ells dos només no era suficient. Qui seguia apareixent era Jordan, per anar al descans 35-44.

Mantenir la inèrcia

El camí s’havia trobat i el segon temps era per donar-li continuïtat. I així va ser. Perquè la intensitat defensiva que s’havia mostrat al quart anterior va seguir, frenant a la majoria de jugadors del Delteco. Aquest fet permetia continuar fent forat. El parcial va ser de 0-6 només començar, amb Vitali, Shurna i Albicy veient cistella. Sekulic aconseguia tallar-ho, però qui estava incommensurable era Luz. El brasiler prenia la responsabilitat, ja que el seu company francès de posició no estava massa encertat. A pesar de la rauxa amb l’aparició de Zeisloft, Luz era qui tenia el control del partit. Ho feia tot i no errava des de diferents distàncies, i en el tir lliure es mostrava perfecte. Va ser qui va aguantar aquests minuts al MoraBanc quan el Delteco va

provar d’intentar reaccionar de capgirar el partit. El quart finalitzava 53-67.

Havien de canviar molt les coses per a que l’enfrontament s’escapés. Mantenint la línia el matx no s’escaparia. I l’equip va ser capaç. Ni el partidàs anotador de Sekulic va donar algun tipus d’oportunitat als bascos. Jelinek va tallar-ho aviat. El txec anotava set punts quasi seguits. La cistella d’Upshaw permetia obtenir una màxima distància de 18 punts (60-78). El Delteco ja feia estona que estava mort. No tenia res a fer i ho sabia. Només esperava el final i lluitar per tractar de maquillar el marcador per a què la derrota no fos encara més dolorosa. El tram final l’aprofitava Burjanadze per tornar a fer-se veure i engrossir l’apartat anotador particular.

Navarro: «Hem fet 30 minuts d’un bon nivell»

El triomf, i sobretot com va produir-se, va ser el que més va satisfer al tècnic. «Estem molt contents pel partit. Hem fet 30 minuts d’un bon nivell, sobretot defensiu, de concentració, de saber el que volíem fer», que va permetre sortir d’un primer quart en el qual «no hem començat amb bon ritme». Aquesta és «una victòria molt important, i més complicada del que es pot pensar pel resultat final», amb «molt més valor del que sembla» pel nivell de joc mostrat. A més, l’equip va saber sobreposar-se amb les baixes que presentava: «La resposta de l’equip ha estat francament bona».