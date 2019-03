Suñé, sense model concret per a la taxa turística

La número dos de la candidatura nacional de Demòcrates, Roser Suñé, va convocar ahir als mitjans per explicar que no proposen cap model de taxa turística encara, tot i considerar-la necessària i beneficiosa, perquè primer cal «analitzar-la amb agents diversos [...] no és el moment ara de dir com ho farem». El que sí que va apuntar la candidata és que , a parer seu, aquesta taxa hauria de ser administrada pel Govern totalment i després decidir si una part d’aquesta hauria d’anar a la fundació de Marca Andorra o no.

Retorn al sector

En qualsevol cas, Suñé va considerar prioritari que «els recursos obtinguts retornin al sector en forma de polítiques formatives, de renovació o de promoció de tot tipus, on s’hi podrien lligar diferents elements, com el cultural», va exemplificar. Malgrat això, Suñé va considerar que aquesta taula de treball per a la taxa turística amb diferents actors implicats serà una de les prioritats dels Demòcrates si arriben al Govern: «Caldrà començar a treballar. El que intentem fer és un plantejament de projectes clars i que es puguin efectuar. Per tant, és evident que hi haurà unes quantes línies que s’hauran de començar, si arribem al Govern, des de l’inici de la legislatura».

candidatures territorials

Pel que fa als actes de campanya de DA dels candidats territorials, Carles Àlvarez va prometre ahir a la tarda a Sant Julià de Lòria la construcció de la rotonda del Punt de Trobada abans que acabi l’any. El candidat va assegurar que la infraestructura permetrà «reduir la velocitat al tram» i no només és important per la parròquia laurediana, sinó que «afectarà tota la mobilitat del país».



De la seva banda, les candidates de Canillo, Meritxell Palmitjavila i Mònica Bonell, van plantejar la introducció de noves formacions professionals per fomentar la presència de les dones en carreres de perfil tècnic i millorar la igualtat de gènere. A Ordino, Sandra Codina va defensar la reforma del sistema públic d’ocupació per impulsar les formacions.