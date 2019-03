Andorra és campiona amb un ple de victòries

Per primera vegada Andorra s’adjudica el títol del Campionat dels Petits Estats d’Europa per equips. I a més ho fa amb rècord, després de guanyar els nou enfrontaments de l’esdeveniment.

A la darrera jornada només li calia sumar unes taules per assegurar-se la victòria i no dependre del que fes Mònaco, amb el que es comptava amb el desempat a favor. El rival a la darrera ronda era Malta. El dia, però, no va començar bé, amb la derrota de Raül Garcia, fins llavors invicte, davant Oliver Said. El títol no es faria esperar. Després de més de quatre hores de partida Daniel Gómez s’imposava a Duncan Vella, donant matemàticament el torneig als andorrans. Però aquests tenien l’oportunitat de ser campions amb un ple de triomfs, i van anar a pel repte. Van aconseguir-ho. Robert Alomà va guanyar a Jake Darmanin i Jordi Fluvià a Robert Zerefa. La segona posició va ser per a Mònaco i la tercera per a les illes Fèroe.