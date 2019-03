L’A promet més beneficis per a les famílies nombroses

Liberals d’Andorra vol que el carnet de família nombrosa tingui més beneficis per als seus posseïdors al país. El candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo, va explicar ahir que «cal que aquest carnet tingui més avantatges al país» i equiparar-les a les que té en els països del nostre entorn. A més, va avançar que des de L’A «s’aplicarà el concepte de família nombrosa a totes aquelles que tinguin dos fills i també tinguin una persona de més de 65 anys a càrrec».



El cap de llista liberal va exposar que «treballarem perquè el carnet de família nombrosa permeti accedir a descomptes en establiments privats», fomentant una campanya entre el Govern i el sector privat perquè ofereixin descomptes als posseïdors d’aquest títol. A més, ha assegurat que «cal que les famílies nombroses puguin tenir deduccions fiscals» per l’elevat cost que suporten en l’educació dels seus fills. També va avançar que Liberals d’Andorra es reunirà en els pròxims dies amb les persones que estan impulsant l’associació de famílies nombroses d’Andorra per conèixer les seves prioritats.

Batlle de família

Liberals d’Andorra crearà la figura del batlle de família que des de DA no s’ha volgut tirar endavant durant l’última legislatura, segons va assegurar ahir Jordi Gallardo, qui va recordar que «ho vam intentar dotant el pressupost d’una partida per tenir un batlle especialitzat en família però se’ns va dir que primer s’havia de crear la secció de família» i va afegir que «això farem, crearem la secció i la dotarem d’un batlle especialitzat que atengui els casos relacionats amb la família».



Altres accions que també contempla el programa de L’A en aquest àmbit passen per desplegar el Pla nacional d’atenció i protecció a la infància i adolescència, conjuntament amb UNICEF i tots els organismes implicats; dotar de les eines i recursos necessaris el Centre d’Acolliment d’Infants i Joves (CAI); reforçar les eines socials contra l’assetjament escolar i fomentar la figura de l’educador de carrer per als adolescents a prop dels centres escolars de segona ensenyança.



L’A va explicar aquestes i altres mesures del seu programa electoral a les famílies que s’han acostat a la carpa que ahir va instal·lar a la plaça del Poble en la que es van organitzar activitats per als més petits amb material reciclat.

Pensions iguals al salari mínim i tretzena paga

El cap de llista liberal, Jordi Gallardo, va reclamar ahir durant la visita a la casa pairal d’Andorra la Vella «un pacte d’Estat perquè cap pensió estigui per sota del salari mínim» i va avançar que «cal treballar per assegurar la tretzena paga als padrins que hagin cotitzat els punts requerits en el seu moment». El programa electoral de L’A també recull la revisió dels criteris del règim del tercer pagador per ampliar la cobertura.