Enric Tarrado: «No descartem posar sobre la taula una Llei de capitalitat»

Enric Tarrado torna a la primera línia política per revalidar la victòria demòcrata a la capital de les darreres eleccions generals. Juntament amb Marc Pons presenta un tàndem que busca l’equilibri entre el sector més conservador i la repercussió de la feina feta per l’excònsol menor de la parròquia.

–DA s’ha fet seva la capital en les dues últimes eleccions. Pesa sortir com a favorits?

–Cada elecció és diferent, s’ha d’escoltar i arribar al màxim d’electors possibles per presentar el nostre projecte. Els Demòcrates estem treballant intensament per aconseguir una majoria que permeti garantir l’estabilitat i això també passa per guanyar a Andorra la Vella.

–El pacte liberals-PS els pot complicar la victòria a Andorra la Vella?

–Durant una campanya electoral cada formació planteja la seva estratègia. Nosaltres presentem un projecte coherent amb una important renovació, jo soc un candidat nou, un projecte sostenible per l’Andorra del futur. Un programa que presenta mesures sostenibles a nivell, econòmic, social i mediambiental. Dit això, és important que els electors entenguin que si voten la candidatura de Liberals i Socialdemòcrates estan fent un vot per fer cap de Govern al Pere López, un vot per apujar els impostos, fet que posarà en risc la recuperació econòmica i això també posaria en risc la creació de més benestar social.



–La feina feta pel comú fins ara els pot ajudar a les eleccions tenint en compte que el tiquet electoral el conforma amb el fins ara cònsol menor, Marc Pons?

–És important que entre el Govern i el comú de la capital hi hagi bona sintonia. Durant aquests darrers quatre anys n’hi ha hagut i és important de cara al futur que revalidem aquesta bona entesa entre les dues administracions. El Marc Pons ha fet una excel·lent feina com a cònsol menor i és un bon actiu polític per a la parròquia i per al país. El Marc és un polític que coneix molt bé la parròquia, la seva gent i el seu teixit associatiu. Estic content que m’acompanyi a la llista territorial.

–Quina proposta concreta per a la parròquia destacaria si només en pogués escollir una?

–En proposem vàries, però si només en puc dir una, segurament em quedaria amb el desenvolupament d’un projecte de remodelació de la zona de l’aparcament del Consell General i els entorns de Casa de la Vall, seguint els resultats del concurs d’idees que s’ha promogut.

–La capital és el territori, juntament amb Escaldes, que més comerços concentra però segueix sent el sector més afectat per la crisi. Quines mesures proposen per ajudar-los?

–El comerç forma part d’un dels nostres pilars econòmics tradicionals i encara és el principal motiu de visita; per això cal seguir acompanyant-lo perquè es pugui modernitzar i obrir cap a l’exterior. D’una banda, els Demòcrates creiem que cal seguir incentivant el turisme de compres amb esdeveniments i projectes clau per incentivar aquest pilar econòmic. La creació de la zona de vianants ha estat un gran encert d’aquest Comú. A més, hem d’aprofitar les possibilitats que ens genera la tecnologia i l’entorn en el qual vivim. Per això donarem suport a la implantació del comerç digital alhora que acompanyarem els comerços tradicionals a digitalitzar-se. També crearem una plataforma per facilitar que les petites i mitjanes empreses s’agrupin per accedir al comerç en línia al mateix temps que donarem incentius per facilitar la reexportació.

–Recentment s’ha inaugurat l’Espai Columba a Santa Coloma. Calen més projectes semblants per ajudar a revitalitzar una zona de la capital menys concorreguda?

–Els Demòcrates endegarem la millora de l’accés a Andorra la Vella a través de Santa Coloma per senyalitzar que aquesta és la porta d’entrada a la nostra parròquia. A més, durant aquest mandat s’ha dignificat el poble de Santa Coloma on el Govern ha ubicat, a l’interior de l’església, un vídeo mapatge per recordar com era monument amb les pintures murals originals, al mateix temps que ens endinsa en un espectacle de música, colors i llums. Aquest projecte es complementa amb l’Espai Columba on s’exposen les pintures murals: definitivament, en un lloc digne i prop de la seva església d’origen.

–En diverses ocasions s’ha reclamat des d’Andorra la Vella un reconeixement per la capitalitat. Creu que la capital ha de tenir un règim diferenciador?

–No descartem posar sobre la taula una Llei de capitalitat. A banda d’això, és important saber que si el país en conjunt va bé, Andorra la Vella també anirà bé. La nostra és la parròquia que disposa de més llocs de treball i de més seus institucionals, és el territori on la major part dels residents passen la major part del seu temps i on fan una despesa diària, per aquest motiu és important que el Govern i el comú vagin donats de la mà. El que és bo per Andorra també ho és per Andorra la Vella.