Terceravia insisteix en l’impuls a l’emprenedoria des de l’escola

La número dos de la candidatura de terceravia a Sant Julià de Lòria, Carine Montaner, va insistir ahir en la necessitat que l’Escola Andorrana implanti metodologies innovadores per «impulsar la creativitat dels infants, ja que un 40% de les professions a les quals es dedicaran encara no existeixen», desenvolupar «l’esperit d’emprenedoria» i incorporar «l’error productiu», que serveix perquè l’alumnat aprengui dels errors «com es fa als centres de prestigi». Amb tot això, «tindrem una societat sana i lluitadora, tot el contrari d’una societat assistencial», va considerar Montaner.



A més, la candidata va assegurar que ha rebut queixes de mares i pares i professorat respecte el nou sistema d’avaluació de batxillerat i secundària de l’Escola Andorrana. Les notes són en lletres, no en números, i això dificulta la comprensió del nivell assolit per l’estudiant. Montaner ha argumentat que «s’ha de retocar tot el sistema de programació i d’avaluació en lletres perquè la gent està perduda, i el professorat perd molt de tempsen posar una nota, que és una lletra i el que ha de fer és gastar l’energia en aplicar metodologies innovadores però tot això ha de venir del Ministeri d’Educació».



La candidata laurediana ha conclòs que «s’ha de revisar el sistema d’avaluació i la base pedagògica dels sistemes educatius d’un mateix nivell, i si sortim escollits treballarem per tirar endavant aquestes rectificacions».

Artistes nacionals

D’altra banda, la també número dos de la candidatura territorial de terceravia a Escaldes-Engordany, França Riberaygua, va aprofitar ahir per reivindicar més suport als artistes andorrans i per deixar d’invertir pressupostos alts per fer venir exposicions de fora, mentre que no s’inverteix en el talent nacional. La candidata va considerar que el primer que han de fer els andorrans és creure en el talent de casa ja que sovint s’ignora o es pensa automàticament que qualsevol cosa de fora és millor.