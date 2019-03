Schaerer i Marino s’imposen al Total Fight

El Total Fight Master of Freestyle ja compta amb els primers guanyadors, els de surf de neu. En fèmines es van confirmar els pronòstics. L’estatunidenca Julia Marino va imposar-se a la japonesa Yuka Fujimori, guanyadora l’any passat. «Ha estat una competició molt divertida, per a mi és un dels millors esdeveniments en els quals he estat», exposava la campiona. En l’apartat masculí sí que va saltar la sorpresa. El canandec Mark McMorris, número 1 mundial d’slopestyle, va tenir problemes per a superar la zona de jibbing en el primer i tercer intent. Qui no va fallar va ser el suís Michael Schaerer, que obtenia la victòria. «Ha estat inesperat, no pensava que succeiria, encara no m’ho crec. És el millor resultat de la meva carrera esportiva, vaig estar lesionat fa un temps i no vaig poder competir molt», indicava l’helvètic.