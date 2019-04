El PS insisteix que cal perseguir les persones que no declaren

El PS segueix insistint que hi ha persones que cometen frau fiscal a Andorra i d’altres que directament no declaren la seva renda. Tot i admetre que no tenen constància del nombre de persones que infringeixen la normativa en aquest sentit, el cap de la llista territorial a Andorra la Vella, amb d’Acord, Quim Miró, va indicar que «coneixem gent dins del món bancari, com economistes i auditors, que ens comenta que hi ha persones que no declaren, i cada vegada són més aquestes veus».

Per això, des del PS consideren que «aquesta infracció s’ha de perseguir», ja que «és un tema molt flagrant i greu i no pot ser que a Andorra encara hi hagi gent que no faci la declaració de renda», va expressar Miró amb certa indignació. Concretament, els socialdemòcrates defensen la creació d’un cos d’inspectors per tal que es pugui controlar tothom qui declara o no declara.

Canvi de model fiscal

Més enllà de fer complir els ciutadans amb el sistema impositiu andorrà, des del PS reivindiquen un model de fiscalitat «més just i que compleixi amb el que marca la Constitució». «L’actual model fiscal és totalment contrari al que estableix la Carta Magna perquè ara els que més tenen són els que menys paguen al nostre país, de manera que nosaltres proposem tot el contrari: que aquells que més tenen, i que justament avui dia no estan pagant, comencin a contribuir perquè el país ho necessita», va explicar el candidat a cap de Govern, Pere López.

El socialdemòcrata de seguida va aclarir que la seva proposta no vol dir apujar els impostos, sinó que implicaria, per una banda, «que les SICAVs que es mantenen amb el tipus preferent tributin a l’IRPF i que la distribució de dividends s’incorpori també a nivell de la renda». Per l’altra banda, comportaria implementar un segon tram de l’IRPF i, a partir dels 144.000 euros, passar a tributar al 20%. «D’aquesta manera, com a tot arreu, les rendes més altes tributarien més», va justificar Miró la mesura.

El cap de llista socialdemòcrata va voler posar de relleu que la fiscalitat que hi ha actualment és inconstitucional perquè no es compleix amb el principi que tothom ha de contribuir a les arques públiques en funció de la seva capacitat econòmica. «Les persones que més recursos tenen pràcticament no tributen res o, si ho fan, és només per la part dels salaris que perceben», va denunciar López.

Entre 35 i 40 milions

Aquest model de fiscalitat permetria aconseguir entre 35 i 40 milions d’euros l’any. Segons va detallar López, entre 4,5 i 5 provinents de les SICAVs i entre 30 i 35 del que suposaria que la distribució de dividends entrés dins de l’IRPF i comencés a tributar. «Els destinaríem a finançar i desenvolupar totes les propostes del nostre programa en matèria d’habitatge, pensions o salaris, entre d’altres», va matisar el cap de llista del PS.