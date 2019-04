Prova pilot per estudiar la rotació de les places de discapacitats

Andorra la Vella està duent a terme una prova pilot per a la rotació de places d’aparcament per a persones discapacitades en zones cèntriques. Tal com va explicar a l’ANA el president de la comissió d’accessibilitat, Albert Llovera, de moment la mesura s’està aplicant en els estacionaments de davant del Govern, la CASS i en altres punts cèntrics que es troben a prop de centres de rehabilitació o de salut. D’aquesta manera, es busca que en aquestes places no hi hagi qui passi hores i inclús dies sencers impedint que d’altres persones amb discapacitat puguin fer-les servir.

De fet, Llovera va posar de manifest que sovint es donen situacions en què persones que venien de fora amb targetes de discapacitat estacionaven en aquestes places durant els dies que venien a passar a Andorra tot impedint que les utilitzessin altres usuaris que les necessitarien per anar, per exemple, a fer algun tràmit al Govern, a la CASS o a rebre cures en algun centre especialitzat.

Ara per ara, els estacionaments de davant del Govern i la CASS s’han limitat a una hora i, malgrat que existeix certa flexibilitat, la voluntat és que es vetlli, des del servei de circulació, perquè aquesta limitació es compleixi. En altres places cèntriques de la parròquia, en canvi, el temps està fixat en dues hores, com la plaça de davant de Pyrénées a l’avinguda Meritxell. H