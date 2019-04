Les inscripcions a la casa de colònies AINA s’obren via Internet

La casa de colònies AINA canvia aquest any el procediment d’inscripció per a les colònies d’estiu i, per primera vegada, permetrà que les preinscripcions es realitzin via Internet, a diferència de les edicions anteriors, quan era necessari acudir presencialment i es generaven cues llarguíssimes des d’hores abans de l’obertura de les inscripcions.

Els torns dels infants d’entre 7 i 14 anys, que s’ubiquen a la Casa i la Borda, podran reservar-se a través de la web www.aina.ad. Tal com van informar des de la mateixa casa de colònies, el procés de preinscripció s’obrirà el proper 8 d’abril i estarà operatiu fins al dia 24 del mateix mes. I no cal patir per l’ordre de registre, ja que no es tindrà en consideració a l’hora d’assignar les places disponibles. Entre el 6 i el 10 de maig, es confirmaran les places dels diferents torns i, entre el 13 i el 26, es podran dur a terme les inscripcions, en aquest cas, però, de manera presencial a AINA.

Pel que fa a les inscripcions als campaments CAINA i Tamarros, destinats als joves d’entre 15 i 17 anys, en canvi, s’hauran de fer de forma presencial el 27 d’abril.