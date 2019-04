Mor un excursionista quan baixava d’una ermita a Tremp

Un excursionista de 55 anys va morir ahir diumenge en patir un accident quan baixava de l’ermita de Llastarri, situada al municipi de Sopeira, entre les comarques de l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, i molt a prop de la frontera amb l’Aragó. Els fets van succeir al voltant de dos quarts d’una del migdia, just quan els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís que un home havia caigut en aquella zona.

De tota manera, quan els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) van arribar en helicòpter al lloc de l’accident, l’excursionista ja estava inconscient. Tant companys de l’home accidentat com un equip del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que també hi havia acudit en l’helicòpter van fer-li maniobres de reanimació, però no van reeixir i no van poder fer res per salvar-li la vida. Per això, l’helicòpter dels Bombers va col·laborar en el trasllat d’efectius de la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos d’Esquadra al lloc on havia tingut l’accident per tal de poder procedir a l’aixecament del cos.

Altres intervencions

Més enllà d’aquest accident que va acabar amb la mort de l’excursionista, els Bombers van haver de fer altres intervencions durant aquest cap de setmana. Concretament, ahir van rescatar un excursionista de 65 anys que va quedar ferit d’un turmell en caure a la zona del Barranc del Vidalbar, a Ulldemolins. I el passat dissabte a la tarda van haver d’intervenir en dos rescats més: una excursionista amb possible fractura a la cama, a la zona del Salt del Molí de Vidrà, a Osona, i una altra ferida al braç, al cap de Tastanós de Vilada, al Berguedà.